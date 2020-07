'Stožer je paraustavno tijelo, a korona je opaka bolest. Ja sam imao gripu s 35, ubila me skoro'

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>gostovao je u emisiji <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a529873/Predsjednik-Zoran-Milanovic-gost-Tocke-na-tjedan-u-nedjelju.html" target="_blank">N1</a> televizije gdje je, između ostaloga, komentirao stanje s korona virusom u državi te Nacionalni stožer RH definirao "paraustavnim tijelom".</p><p>Milanović je objasnio je kako živimo u izvanrednom stanju koje nije samo rat nego i prirodno-ekonomska katastrofa.</p><p>- Temeljem toga, nama se ograničavaju određena prava. Ona su u početku apsolutna, ali ne možeš živjeti u zajednici u kojoj su ti prava apsolutna, a obveze nikakve - rekao je predsjednik, a zatim prokomentirao ulogu Nacionalnog stožera civilne zaštite.</p><h2>"Stožer je paraustavno tijelo"</h2><p>- Nije normalno da grupa ljudi koja nije birana od naroda određuje koliko ljudi smije biti na svadbi. Ja sam za to da idemo u inicijalnu odluku dvotrećinskom većinom. Vlada treba punomoć za to koliko će ljudi biti na svadbi, ja bih im je dao da mogu, rekao je Milanović.</p><p>- Druga varijanta je da pođeš divljati pružati otpor. Možeš napraviti ogromnu štetu, poigravati s državom, ne potpisivati ništa, provocirati Sabor i Ustavni sud da te smijene, moguće je da predsjednik poludi, da se obraća direktno Ustavnom sudu, kaže da je zakon neustavan i ne potpiše ga. Po Ustavu predsjednik mora u roku sedam dana potpisati Zakon. Da to napravim netko bi rekao da rušim sistem - objasnio je predsjednik Milanović i dodao da je stožer paraustavno tijelo.</p><p>Rekao je kako o Stožeru treba odlučivati Sabor i kako se građani, u principu, nikome ne mogu žaliti na rješenje o samoizolaciji.</p><h2>Covid-19 usporedio je s karijesom</h2><p>Rekao je kako s korona virusom nema šale i da je i sam preživio gripu i skoro umro. Koronu je usporedio s karijesom.</p><p>- Bolest je opasna, s njom nema šale - rekao je, a onda se nadovezao na karijes - Ako ne pereš zube svaki dan, karijes je bolest streptokoka, može ti otići na srce. Ali kad se brineš, nema problema. Odgovorno, svakodnevno, koncentrirano, ne se zezati - zaključio je Milanović.</p><p>Dodao je da je i on sam jednom preživio gripu, nazvao ju je opakom bolešću s kojom nema šale.</p><p>-Imao sam 35 godina, mogao sam trčati polumaraton, a ubila me skoro - rekao je.</p><p>Prokomentirao je i kako se dosad nije testirao na korona virus.</p><p>- Nije mi nitko ni ponudio testiranje, ne znam ni kako to izgleda uopće - rekao je i dodao da je on čovjek koji se rukovao s najviše ljudi te da je naviknut na korištenje dezinficijensa.</p><p>- Tada sam to radio da zaštitim sebe, sad se to treba raditi i da bi se zaštitili drugi - zaključio je.</p><p>Više pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/news/milanovic-izlozen-sam-svaki-dan-provokacijama-ja-se-u-tom-svemu-solidno-kontroliram-707928" target="_blank">OVDJE.</a></p><p> </p>