'Stožer paraustavan? Čudi to, pa njegova Vlada ga je formirala'

Svaki građanin može zatražiti drugo mišljenje oko samoizolacije ako se samoinicijativno testira i bude negativan, kako je to učinio i Dario Hrebak, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na RTL-u

<p>Izjava predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića</strong> kako je Nacionalni stožer civilne zaštite paraustavno tijelo izazvala je buru u javnosti. Suprotstavili su mu se njegovi članovi <strong>Vili Beroš</strong>, ministar zdravstva, i <strong>Davor Božinović</strong>, ministar unutarnjih poslova.</p><p>- Nisam pravni stručnjak, ali funkcioniranje stožera u skladu je s Ustavom i člankom 16 koji govori da se slobode i prava mogu ograničavati kad je potrebno zaštititi zdravlje. A i imamo i posebni Zakon o sprječavanju zaraznih bolesti. Naravno, on nije pisan za ovu situaciju pa je novi zakon usklađen i daje novi, moderniji institucionalni okvir. Odluke su stručne, ustavne kako bi zaštitile građane - rekao je Beroš za RTL</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maske u Saboru</strong></p><p>- Kako se osjećam nakon Milanovićevih riječi? Ne razmišljam o tome - dodao je Beroš.</p><p>- Čudi me ta izjava jer je Stožer civilne zaštite usvojila parlamentarna većina u vrijeme njegove Vlade. Ni tada ni prije godinu dana nismo znali da će se dogoditi ovakva situacija. Uvijek postoji mogućnost pozivanja eksperta. Vlada je predložila, a Sabor usvojio zakone temeljem članka 16. Ustava koji govori da se prava mogu ukinuti - rekao je Božinović za Novu TV.</p><p>Predsjednik HSLS-a <strong>Dario Hrebak</strong>, koji je boravio na sjednici bjelovarskoga Gradskog vijeća sa zaraženim kolegom, došao je izglasati Vladu iako mu je nadležna epidemiologinja propisala samoizolaciju. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak dao mu je dozvolu da dođe u Sabor jer je bio negativan na testu i propisao da mora nositi masku. Koju tijekom rasprave nije nosio.</p><p>- Problem treba osvijetiti sa svih strana. Hrebak mi je rekao da je testiran, da je bio negativan, dakle nije mogao zaraziti druge ljude. Može li to napraviti netko drugi? Ako netko ima nalaz koji je negativan, može konzultirati epidemiologa - kaže Beroš.</p><p>Odbacio je mogućnost testiranja cijele nacije jer bi stajalo od 2,8 do tri milijarde kuna, a taj novac može se iskoristiti u druge svrhe. Među ostalima, i u nabavku cjepiva.</p><p>- Cjepivo će biti dostupno Hrvatima. Postoje dvije globalne inicijative. Jedna je na razini Europske unije govori i o načinu plaćanja tog cjepiva, ali i neovisno o tome učinit ćemo sve da takvo cjepivo učinimo dostupnim svim građanima - kaže Beroš.</p><p>Božinović je rekao kako ne razmišlja o pooštrenju mjera jer zadnjih nekoliko dana brojke novozaraženih korona virusom padaju te da se mjere na granicama prema trećim državama, koje ističu za nekoliko dana, neće mijenjati jer se situacija nije poboljšala.</p>