U Hrvatskoj samo šest novih slučaja zaraze, umrlo troje ljudi

S područja Splitsko-dalmatinske županije troje je novooboljelih, i to iz Supetra dvoje i Splita jedan. Od 233 obrađena testa 43 uzorka su sa otoka Brača.

Prema izvješću KBC-a Split tijekom prijepodneva je u srijedu preminula starija ženska osoba rođena 1927. godine. Preminula je bila korisnica privatnog doma za starije i nemoćne osobe u Dicmu. Osoba je bila na respiratoru i uz nekoliko teških kroničnih bolesti bila je pozitivna i na COVID infekciju.

Ministar Beroš rekao je da je u 24 sata zaraženo još šest ljudi, a ukupno 2213 slučajeva. Umrlo je još troje ljudi, u Zagrebu, Koprivnici i Splitu.

Ministar Beroš rekao je da je u 24 sata zaraženo još šest ljudi, a ukupno 2213 slučajeva. Umrlo je još troje ljudi, u Zagrebu, Koprivnici i Splitu.

U Šibensko-kninskoj županiji je u jednom domu jedan novi slučaj, a slučaj se još istražuje.

Na pitanje kada će biti donesene mjere za dječje igraonice i noćnih klubova, Capak je rekao da oni smatraju da su ih otvorili kada su otvorili dječje vrtiće i škole, a ako treba dodatno pojasniti neka im se vlasnici obrate.

Što se tiče leta iz Frankfurta, Capak je rekao da je na letu bilo 74 ljudi.

- Prvi oboljeli s tog leta je bio 5. svibnja, nakon toga je zatražena lista putnika, policija je uzela njihove podatke, putovnice, adrese, mjesta na koja idu i brojeve telefona. Četvero ljudi nismo uspjeli kontaktirati u prvom navratu, ali su pronađeni. Svima im je određena mjera ne na granici nego od epidemiologa - rekao je Capak. Svi oni, osim onih koji su bolesni i u izolaciji, su u samoizolaciji.

Capak je rekao da se još razgovara o tome što će biti s maturantima koji su u samoizolaciji.

Ministar Božinović je na pitanje smiju li ugostitelji kupiti novine za svoje goste rekao da one smiju biti tamo gdje su i inače bile te da nisu zabranjene. Capak je rekao da nema podataka u znanstvenoj literaturi da bi korona virus bio prenosiv preko novina. Stajalo je to kao preporuka iz higijenskih razloga.

- Ako netko lista novine, a prije toga je "namočio prst", može prenijeti ne samo korona virus, već i brojne druge infekcije. Vjerujemo u higijenske navike građana, a novine smiju biti - rekao je.

Božinović je rekao kako je Europska komisija raspravljala o pokretanju turizma.

- Svima su isti ciljevi - da se turizam nastavi, no da se ne minimiziraju mjere. Što se tiče Hrvatske, mi smo u kontaktu i s europskim institucijama, ali i susjednim državama iz kojih dolaze turisti. U ovom trenutku se u Hrvatsku može ući pod uvjetima koje smo iznosili. Jedno je turistička sezona, a drugo je kada netko ima rezervaciju za hotel ili smještaj, mi ćemo ga pustiti. Postoji još cijeli niz razloga i uvjeta pod kojima se može ući u Hrvatsku, a europski dokument je zapravo osnova kako ove godine, ukoliko nam korona virus to dopusti, pokrenuti taj sektor gospodarstva. Tu je cijeli niz preporuka - poručio je Božinović.

- Intencija dokumenta Europske komisije da građani budu informirani i da se daju preporuke država koje se bave turizmom - rekao je.

- Oni koji prelaze granicu ne idu u samoizolaciju, ali dobivaju upute o ponašanju sljedećih 14 dana. Tu je i mjerenje temperature i izbjegavanje kontakata i one su vrlo bliske samoizolaciji, s time da je samoizolacija kao "kućna karantena", a ovo je "pasivni zdravstveni nadzor" gdje se traži od nekoga da mjeri temperaturu i prati svoje stanje. To je mala stepenica ispod samoizolacije. Za ove putnike 2. svibnja koji su došli iz Frankfurta ne mogu reći jer ne znam jesu li im to propisali na granici. Ona im je bila ukinuta od 11. svibnja, ali je opet uvedena od epidemiologa sad - rekao je Capak.

Što se tiče aplikacije za praćenje građana, Božinović je rekao da se ne radi na aplikacijama za praćenje.

- Radi o informatičkoj podršci, onoga što epidemiolozi kažu "lovljenje kontakata". Radi se o dragovoljnom pristanku ljudi da mogu skinuti tu aplikaciju, i ona ima smislila i u turizmu samo ako svi imaju više-manje isto rješenje. A baza za to rješenje je još u izradi, to je Apple i Google pristup. To nije aplikacija za praćenje ili geolociranje, ona će biti na razini Europe i bit će u vlasništvu Ministarstva zdravstva, a ne nekih drugih tijela. Vi ćete moći skinuti tu aplikaciju ako želite i ukoliko netko ima tu istu aplikaciju, a u međuvremenu je postao kontakt Covid pozitivan i ako on da suglasnost, onda se ljude koji su bili u njegovoj blizini nedavno, njih se informira da su bili u kontaktu nekoga tko je pozitivan na korona virus. Niti jedna institucija to ne kontrolira - poručio je Božinović.