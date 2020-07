'Stožer? To su govoreće glave Andreja Plenkovića, to je farsa'

Pretvorilo se u farsu kada je postalo očito da to nije stručno tijelo, već da komunicira koristeći stručnjake kao proksije političke odluke Vlade i Andreja Plenkovića, smatra Benčić

<p>Sudjelovao je velik broj zastupnika, određeni prijedlozi nisu bili dočekani na nož, sve oko čega smo imali konsenzus će se uzeti u obzir i tekst na drugo čitanje. To je važno jer se radi o zakonu koji je dugoročan te ima utjecaj na velik broj građana, rekla je zastupnica <strong>Sandra Benčić</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a530985/Ljudi-kojima-smo-vjerovali-u-Stozeru-ispali-su-govorece-glave-za-Plenkovica.html" target="_blank">N1 </a>o Zakonu o obnovi Zagreba.</p><p>Benčić se dotakla i onih koji se ne slažu s time da bi država u ovoj mjeri trebala sufinancirati obnovu tih stanova, poput gradonačelnika Svete Nedelje <strong>Darija Zurovca</strong> koji smatra da siromašniji građani ne bi trebali sudjelovati u obnovi nekretnina bogatijih, ali Benčić se s njima ne slaže:</p><p>- Radi se tome da će se iz proračuna financirati jedan dio obnove, taj dio u omjeru 60 posto države se odnosi samo na konstrukcijsku obnovu, to nije ni fasada ni unutarnje uređenje, samo konstrukcijsko ojačanje zgrada da one budu mehanički otporne da se ne sruše na ulicu ili stanare, to ne ide na ozbiljniju protupotresnu razinu već onu na kojoj je bila prije potresa. To se odnosi na privatne stanove. Drugi dio se odnosi na zgrade javne namjene, tu svatko tko je vlasnik plaća svoje. Ne možemo govoriti da će u ukupnoj sumi država sudjelovati 60 posto, sve javne zgrade morat će financirati obnovu.</p><h2>'Grad nije osigurao svoje zgrade'</h2><p>Unutarnji dio građani će financirati sami i to im ne ulazi u tih 20 posto sufinanciranja, rekla je Benčić pa se dotakla gradonačelnika Zagreba <strong>Milana Bandića</strong> koji je rekao da građani nisu dovoljno odgovorni prema svojoj imovini:</p><p>- Zgrade u vlasništvu grada nisu bile osigurane, velik broj građana koji plaćaju GSKG su mislili da su osigurani jer su ugovori pokazivali da obuhvaćaju osiguranje i u slučaju potresa, a ne obuhvaćaju. Mnogi su bili u zabludi oko čega su im stanovi osigurani. U cijelom djelu povijesne jezgre ljudi nisu sami mogli ulagati u zgrade jer su mnoge kulturno dobro i procedura je drugačija. To su načini na koji netko od sebe pere odgovornost, licemjerno je to predbacivati građanima.</p><p>Dotakla se i obilježavanja Oluje u Kninu, kao i dolaska predstavnika SDSS-a te odlaska izaslanika Vlade u Grubore gdje je počinjen zločin nad srpskim stanovništvom:</p><p>- Kada bi proslava Oluje obuhvaćala i komemorirala sve žrtve do kojih je došlo tijekom Oluje, imalo bi smisla da SDSS bude tamo - rekla je Benčić i dodala kako smatra da bi trebalo redefinirati što se na taj dan sve obilježava, da je važno da političari koji odu u Knin idu i u Grubore jer je to jedini pravi put prema dijalogu.</p><p>Dotakla se i Stožera civilne zaštite koji je itekako iskritizirao predsjednik Zoran Milanović, a Benčić se slaže da se tu radi o farsi:</p><p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> ne prestaje s kritikama Stožera civilne zaštite rekavši da se sve skupa pretvorilo u farsu.</p><p>- Pretvorilo se u farsu kada je postalo očito da to nije stručno tijelo, već da komunicira koristeći stručnjake kao proksije političke odluke Vlade i Andreja Plenkovića. To pokazuje da pred Stožerom nismo svi jednaki, uvjeti za samoizolaciju nisu isti, što se vidjelo na primjeru <strong>Darija Hrebaka.</strong> To je sada farsa, ljudi kojima smo vjerovali zbog stručnosti ispali su govoreće glave za Plenkovića i Vladu i time je opasnije što očekujemo teži val, a nemamo ljude kojima možemo vjerovati.</p><p>Za kraj, za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a530985/Ljudi-kojima-smo-vjerovali-u-Stozeru-ispali-su-govorece-glave-za-Plenkovica.html" target="_blank"> N1</a> je zaključila kako nije u redu da si jedna osoba daje za pravo da je iznad svih po pitanju nošenja maski u Saboru govoreći o <strong>Karolini Vidović Krišto</strong>.</p>