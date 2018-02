'Stradali su Vukovar, Zadar i Dubrovnik, a ne srpski gradovi'

Puno je otvorenih pitanja za taj dolazak, puno je loše energije procirkuliralo ovih dana. U odnosu na povijest koju imamo u odnosima sa Srbijom mene taj prosvjed ne čudi, on je legitiman, vjerujem da će ga druga strana prihvatiti s razumijevanjem, da ga neće emotivno prihvatiti, nego da će pokušati razumjeti što se dogodilo, kazao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković o najavljenom prosvjedu udovica Domovinskog rata uoči posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj u ponedjeljak za N1.

Kazao je kako izjave srbijanskog ministra Aleksandra Vulina ne doprinose smirivanju stvari i uspostavi dobrih odnosa.

- Naši su odnosi opterećeni teškim stradanjima na području Hrvatske, ali uvijek ćemo biti susjedi i moramo razgovarati iako se nećemo složiti oko brojnih pitanja, ali jedino što možemo je razgovarati. Interes nam je da imamo susjedstvo s kojim možemo funkcionirati, da funkcionira vladavina prava, da možemo imati slobodan protok svega - kazao je Bošnjaković.

Na upit ima li pomaka s popisom osoba koje se traže kazao je kako Povjerenstvo specijalizirano za to ne funkcionira od 2012. godine.

- Ne očekujem sada nekakav popis, ali očekujem da ćemo u budućnosti to ažurirati zbog uspostave neke točke povjerenja. U jednom dijelu stvari funkcioniraju kada pojedinci pitaju provodi li se kakva istraga u jednoj ili drugoj zemlji, tu pravna pomoć funkcionira. Ovo što smo dobili popis, 80 ljudi je obuhvaćeno postupcima, ali su se ogradili da su to podaci ratnog tužiteljstva. Drugo tužiteljstvo još ima otvorene optužnice protiv naših ljudi koji su branili naše gradove i sami se ograđuju da to ne sadržava to. Vjerujem da ćemo uspostaviti komunikaciju oko razmjene tih podataka. Važnije je da definiramo problem njihovog zakona o regionalnoj jurisdikciji i optužnica koje opterećuju proces optužnicama za oružanu pobunu u RH protiv SFRJ, države koja više ne postoji, to je besmislica - kazao je.

Ratna odšteta je, kaže, legitimno pitanje.

- Nisu rušeni srpski gradovi, stradao je Vukovar, Dubrovnik, Zadar, sve je Hrvatska gradila u procesu obnove i red je da od odgovornog potražujemo nešto - kazao je ministar pravosuđa.

Poručio je da se na procjeni štete radi te objasnio kako.

- Jedno je kada tražite naknadu štete za tvornicu, a drugo za nekretnine. Imate dinamičku metodu koja kaže da bi ta tvornica da nije porušena ostvarivala dobit, zapošljavala kroz sve te godine. Stvar je dogovora što je prihvatljivo kada se govori o visini štete - kazao je.

Dodao je da mu nije jasno što je Vučić htio reći time da bi Hrvatska više izgubila ako bi se pokrenuo razgovor o ratnoj odšteti te da to može potkrijepiti "tisućama teških argumenata".