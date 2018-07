Stradalo devet članova obitelji: 'Neće vam trebati ti prsluci...'

Ma ne brinite za prsluke za spašavanje, neće vam trebati - rečeno je putnicima, među kojima je i žena koja je u havariji broda na jezeru u Missouriju izgubila gotovo cijelu obitelj.

Tia Coleman, koja je izgubila čak devet članova obitelji, uključujući supruga i njihovo troje djece, jedna je od 14 preživjelih kada se uslijed iznenadne oluje prevrnuo brod na jezeru Table Rock Lake pokraj grada Bransona.

Kada je došao trenutak da zgrabimo prsluke za spašavanje, već je bilo prekasno. Mnogo ljudi bi preživjelo, izjavila je nesretna žena za FOX59.

- Izgubila sam svoju djecu, izgubila sam muža, izgubila sam svekrvu, izgubila sam punca, izgubila sam šogoricu koja mi je bila kao sestra, izgubila sam nećaka. Ja sam dobro, ali ovo je užasno teško - izjavila je.

Iz bolničkog kreveta, Coleman je za Reuters prepričala stravično iskustvo koje je preživjela.

'Nisam nikoga vidjela, nisam ništa čula. Nisam čula njihove vriskove, imala sam osjećaj da sam potpuno sama. Vikala sam, vrištala i na kraju rekla: Bože, pusti me da umrem, daj da umrem, ne mogu se više utapljati, jednostavno ne mogu...'

- Samo sam se pustila i počela plutati, i osjećala sam da plutam prema površini, a voda je postala sve toplija. Podignula sam se prema površini i ugledala veliki brod ispred sebe.

Vidjela sam spasioce koji su bacali ljudima prsluke za spašavanje. I rekla sam si: Isuse, pomogni mi, pomogni tako da mogu k svojoj djeci'

Od cijele obitelji, preživjeli su samo ona i njezin nećak.

Such a tragedy. Nine of the 17 dead in the Table Rock Lake duck boat tragedy came from the same Indiana family on vacation in Branson, pictured below: @41actionnews https://t.co/12EKe4sDMl pic.twitter.com/mWq6JsdxUN