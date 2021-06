Poljska bi mogla uvesti obvezno cijepljenje nekih skupina građana koje su izložene visokom riziku od covida-19 kako bi spriječila potencijalni novi veliki val zaraze od kolovoza, rekao je u utorak poljski ministar zdravstva.

U zemlji s gotovo 38 milijuna stanovnika cijepilo se u cijelosti 12,8 milijuna.

- Nažalost imamo dojam da smo stigli do određenog maksimuma. Teško je uvjeriti one koji nisu uvjereni jer su već izneseni svi argumenti i poduzete druge vrste mjera - rekao je Adam Niedzielski za katolički radio Radio Plus.

- Razgovaramo o scenarijima kao što je obvezno cijepljenje za one koji su najizloženiji teškim posljedicama covida-19, govorimo o starijim građanima, ali prije svega liječnicima - rekao je.

Osvrnuo se na brzo širenje delta varijante koronavirusa u Britaniji.

- Ono što se događa u Britaniji, dogodi se ovdje oko dva mjeseca poslije... u našom slučaju postoji mogućnost četvrtog vala u drugoj polovici kolovoza - rekao je.

Poljska je u utorak prijavila 123 novozaraženih, dok je na vrhuncu trećeg vala u proljeće dnevni broj zaraženih prelazio 35.000.

U zemlji je do sada zaraženo ukupno 2,879.811, a 75.005 ljudi je umrlo.