Obavijesti

News

Komentari 0
MISTERIJA U SIBIRU

Strah od kuge u Rusiji: Razbila je epruvetu i preminula

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Strah od kuge u Rusiji: Razbila je epruvetu i preminula
Foto: X/Screenshoot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U središtu pozornosti je smrt 28-godišnje Darije Šipilove, zaposlenice Istraživačkog instituta za borbu protiv kuge u Irkutsku, koja je preminula početkom listopada

Oči svijeta uprte su u ruski institut Šelehovo u Sibiru kod granice s Mongolijom. Američki State Department pomno prati izvješća o smrti mlade laborantice u sibirskoj regiji Irkutsk zbog sumnje na plućnu kugu. Washington apelira na Moskvu da hitno i transparentno podijeli sve dostupne informacije jer detalji incidenta i dalje ostaju nepotvrđeni.

Misteriozna smrt u Sibiru

U središtu pozornosti je smrt 28-godišnje Darije Šipilove, zaposlenice Istraživačkog instituta za borbu protiv kuge u Irkutsku, koja je preminula početkom listopada. Nakon njezine smrti, vlasti su stavile gotovo 200 ljudi u karantenu, a medicinske ustanove u regiji uvele su stroge zaštitne mjere.

VRLO JE ZARAZNO Žena umrla od kuge u Sibiru, 200 ljudi stavili u karantenu
Žena umrla od kuge u Sibiru, 200 ljudi stavili u karantenu

Ruske vlasti u javnost puštaju proturječne informacije. Dok je lokalni guverner spomenuo kugu, ruska služba Rospotrebnadzor tvrdi da je uzrok smrti upala pluća nepoznatog podrijetla. Neslužbeni medijski izvori navode da je laborantica razbila epruvetu s uzročnikom kuge, ali ruski epidemiolozi sumnjaju u tu verziju zbog strogih sigurnosnih protokola u laboratoriju.

Dužnosnik State Departmenta izjavio je kako su Sjedinjene Američke Države svjesne smrtnog slučaja u jugoistočnom Sibiru. Istaknuo je da situaciju prate u uskoj suradnji s Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, upozoravajući da ruske vlasti moraju otkriti što točno znaju.

Plućna kuga predstavlja najopasniji oblik ove zarazne bolesti i lako prelazi s osobe na osobu kapljičnim putem. Slučajevi plućne kuge prirodno se pojavljuju u mnogim dijelovima svijeta, a bolest se može uspješno liječiti uobičajenim antibioticima ako liječnici započnu terapiju dovoljno rano.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...
UBOJITE RAKETE

Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...

Srbija ima snažan protuoklopni sustav u Kornetu i vlastiti razvoj, ali hrvatski paket ima širu kombinaciju platformi i načina djelovanja. To je hrvatska prednost, donosi novi broj Expressa
Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'
NASTAVAK AGONIJE STANARA

Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'

Grad Zagreb je riješio da Kaptol ne može dobiti nazad zemljište, ali blokada stoji i pitanje je hoće li se Kaptol žaliti. Iako do zemlje ne mogu doći ni po zakonu: 'Zagorčali su nam živote, ljudi su u neizvjesnosti'
KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'
POVRATAK KORIJENIMA

KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'

Na naslijeđenom zemljištu od oca u rodnom Grobniku Kolinda gradi novu kuću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026