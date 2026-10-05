Strah od kuge u Rusiji: Razbila je epruvetu i preminula

Oči svijeta uprte su u ruski institut Šelehovo u Sibiru kod granice s Mongolijom. Američki State Department pomno prati izvješća o smrti mlade laborantice u sibirskoj regiji Irkutsk zbog sumnje na plućnu kugu. Washington apelira na Moskvu da hitno i transparentno podijeli sve dostupne informacije jer detalji incidenta i dalje ostaju nepotvrđeni.

Misteriozna smrt u Sibiru

U središtu pozornosti je smrt 28-godišnje Darije Šipilove, zaposlenice Istraživačkog instituta za borbu protiv kuge u Irkutsku, koja je preminula početkom listopada. Nakon njezine smrti, vlasti su stavile gotovo 200 ljudi u karantenu, a medicinske ustanove u regiji uvele su stroge zaštitne mjere.

Ruske vlasti u javnost puštaju proturječne informacije. Dok je lokalni guverner spomenuo kugu, ruska služba Rospotrebnadzor tvrdi da je uzrok smrti upala pluća nepoznatog podrijetla. Neslužbeni medijski izvori navode da je laborantica razbila epruvetu s uzročnikom kuge, ali ruski epidemiolozi sumnjaju u tu verziju zbog strogih sigurnosnih protokola u laboratoriju.

Dužnosnik State Departmenta izjavio je kako su Sjedinjene Američke Države svjesne smrtnog slučaja u jugoistočnom Sibiru. Istaknuo je da situaciju prate u uskoj suradnji s Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, upozoravajući da ruske vlasti moraju otkriti što točno znaju.

Plućna kuga predstavlja najopasniji oblik ove zarazne bolesti i lako prelazi s osobe na osobu kapljičnim putem. Slučajevi plućne kuge prirodno se pojavljuju u mnogim dijelovima svijeta, a bolest se može uspješno liječiti uobičajenim antibioticima ako liječnici započnu terapiju dovoljno rano.