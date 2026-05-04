Strah od smrti u Kremlju. Jako pojačali sigurnost oko Putina. Plaše ih dronovi i državni udar

Kremlj je dramatično pojačao osobno osiguranje oko predsjednika Vladimira Putina, ugradivši sustave nadzora u domove bliskih suradnika kao dio novih mjera potaknutih valom ubojstava visokih ruskih vojnih dužnosnika i strahom od državnog udara, navodi se u izvješću europske obavještajne agencije do kojeg je došao CNN.

Kuharima, tjelohraniteljima i fotografima koji rade s predsjednikom također je zabranjeno putovanje javnim prijevozom, stoji u dosjeu. Posjetitelji čelnika Kremlja moraju proći dvostruku provjeru, a oni koji rade u njegovoj blizini smiju koristiti samo telefone bez pristupa internetu, dodaje se.

Neke od mjera uvedene su posljednjih mjeseci nakon ubojstva visokog generala u prosincu, što je izazvalo spor u najvišim redovima ruskog sigurnosnog establišmenta, navodi se u izvješću. One ukazuju na rastuću nelagodu unutar Kremlja koji se suočava sa sve većim problemima u zemlji i inozemstvu, uključujući ekonomske poteškoće, sve više znakova neslaganja i neuspjehe na bojišnici u Ukrajini.

Ruski sigurnosni dužnosnici drastično su smanjili broj lokacija koje Putin redovito posjećuje, navodi se u izvješću. On i njegova obitelj prestali su odlaziti u svoja uobičajena boravišta u moskovskoj regiji i na Valdaju, predsjednikovu osamljenu ljetnu rezidenciju koja se nalazi između Sankt Peterburga i glavnog grada. Ove godine još nije posjetio niti jedan vojni objekt, navodi se u izvješću, unatoč redovitim putovanjima tijekom 2025. Kako bi zaobišao ta ograničenja, Kremlj javnosti objavljuje unaprijed snimljene slike o njemu, dodaje se.

Od invazije na Ukrajinu 2022. godine, Putin također provodi tjedne u moderniziranim bunkerima, često u Krasnodaru, obalnoj regiji na Crnom moru udaljenoj satima od Moskve, navodi se u izvješću.

Dosje, koji je CNN-u i drugim medijima dostavio izvor blizak europskoj obavještajnoj agenciji, dolazi u vrijeme sve veće percipirane krize oko Kremlja, četiri godine nakon njegova brutalnog i nesretnog rata. Ruski gubici, koje zapadne zemlje procjenjuju na oko 30.000 mrtvih i ranjenih svakog mjeseca, zajedno s ograničenim teritorijalnim dobicima na prvoj crti i opetovanim ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama duboko u Rusiji, podigli su danak sukoba na razinu za koju mnogi vjeruju da je neodrživa.

Ekonomska cijena rata sada je opipljiva, s prekidima mobilnih mreža koji redovito pogađaju veće gradove i ljute čak i proputinovsku buržoaziju, pridonoseći osjećaju da rat počinje pogađati urbanu elitu, koja je do sada bila uglavnom izolirana od utjecaja invazije.

Izvješće pruža rijetke detalje o moskovskoj zabrinutosti zbog pogoršanja unutarnje sigurnosti. Također iznosi potencijalno neugodne detalje o sukobu u ruskom sigurnosnom i vojnom zapovjedništvu oko toga tko je odgovoran za zaštitu visokih dužnosnika – što je, kako se navodi, potaknulo reviziju Putinovih protokola i proširenje više razine osobne sigurnosti na još 10 viših zapovjednika.

„Rizik od državnog udara”

U izvješću se navodi da su od početka ožujka 2026. godine „Kremlj i sam Vladimir Putin zabrinuti zbog mogućeg curenja osjetljivih informacija, kao i zbog rizika od urote ili pokušaja državnog udara usmjerenog protiv ruskog predsjednika. Posebno je oprezan od uporabe bespilotnih letjelica za mogući pokušaj atentata od strane članova ruske političke elite.”

Međutim, najupečatljiviji zaključak odnosi se na nekadašnjeg Putinova povjerenika, Sergeja Šojgua.

Smijenjeni bivši ministar obrane, koji trenutačno obnaša dužnost tajnika Vijeća sigurnosti, „povezuje se s rizikom od državnog udara jer zadržava značajan utjecaj unutar vojnog vrha“, navodi se u izvješću. Dodaje se da se uhićenje Šojguova bivšeg zamjenika i bliskog suradnika, Ruslana Calikova, 5. ožujka smatra „kršenjem prešutnih sporazuma o zaštiti među elitama, što slabi Šojgua i povećava vjerojatnost da bi on sam mogao postati meta pravosudne istrage.“

Ruski istražni odbor priopćio je u ožujku da je Calikov uhićen pod optužbama vezanim uz pronevjeru, pranje novca i primanje mita. Izvješća o korupciji u vojnoj eliti česta su, ali su se umnožila od početka invazije na Ukrajinu. Izvješće ne pruža dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje protiv Šojgua, koji se donedavno smatrao vrlo bliskim Putinu, a pokušaj svrgavanja ruskog predsjednika označio bi oštar preokret u odanosti. S obzirom na to da bi njegovo objavljivanje moglo imati za cilj destabilizaciju Kremlja, znakovito je da bi europska obavještajna služba istovremeno mogla učinkovito upozoriti Kremlj na mogući državni udar.

Putin je preživio prijašnji pokušaj državnog udara u lipnju 2023., kada je šef plaćenika Jevgenij Prigožin predvodio neuspješan marš na Moskvu.

Unutarnji sporovi unutar moskovske elite često su predmet velikih nagađanja, ali se rijetko iznose u javnost. A duboko u invaziji na Ukrajinu, dok američka potpora Kijevu slabi, europske obavještajne agencije imaju značajnu motivaciju ukazati na rastuće sukobe i paranoju u Kremlju.

Priroda takvih obavještajnih podataka čini neke detalje teškim za provjeru. CNN se obratio Kremlju za komentar. Neki od detaljnih sigurnosnih mjera oko Putina već su ranije objavljeni ili se naširoko pretpostavljalo da postoje, uključujući intenzivne pretrese tijela, izbjegavanje pametnih telefona u Kremlju i ograničavanje predsjednikova kretanja. Putin se i dalje redovito viđa u javnosti, pa se tako ovaj tjedan sastao s čečenskim čelnikom Ramzanom Kadirovim i iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem.

Putin se počeo izolirati tijekom pandemije bolesti COVID-19, često sjedeći na kraju dugačkog stola od svojih visokih gostiju, sve dok nije naredio invaziju u veljači 2022. Izvješća sugeriraju da koristi isti raspored ureda na više lokacija s kojih se videovezom obraća svom kabinetu. Pojedinosti o novim sigurnosnim mjerama dolaze nekoliko dana nakon što je Moskva najavila značajne promjene u svojem mimohodu na Crvenom trgu 9. svibnja kojom se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Ovogodišnji događaj – peti od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu – održat će se bez teškog naoružanja, poput oklopnih vozila i projektila. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov naznačio je da je prijetnja i nedavni uspjeh ukrajinskih napada većeg dometa bio jedan od motiva.

„U pozadini ove terorističke prijetnje“, rekao je, „naravno, poduzimaju se sve mjere kako bi se opasnost svela na minimum.“ Prethodne parade bile su prikaz vojne moći Kremlja, no od početka ukrajinske invazije su smanjene, navodeći operativne i sigurnosne razloge.

Svađa u Kremlju

Obavještajno izvješće sugerira da je žučna rasprava između vojnih dužnosnika na sastanku u Kremlju krajem prošle godine djelomično potaknula nove mjere. Nakon atentata na general-pukovnika Fanila Sarvarova u Moskvi 22. prosinca 2025., za koji se pretpostavlja da su ga izveli ukrajinski agenti, Putin je tri dana kasnije sazvao ključno sigurnosno osoblje. Tijekom sastanka, načelnik Glavnog stožera Valerij Gerasimov kritizirao je šefa Federalne službe sigurnosti (FSB) Aleksandra Bortnikova zbog neuspjeha u zaštiti njegovih časnika, koji su se pak žalili na nedostatak resursa i osoblja za obavljanje posla, navodi se u izvješću. „Ističući strah i demoralizaciju koju je to izazvalo među (vojnim) osobljem, Valerij Gerasimov oštro je kritizirao svoje kolege iz specijalnih službi zbog nedostatka predviđanja“, stoji u tekstu.

Obavještajno izvješće također navodi: „Na kraju ovog napetog sastanka, Vladimir Putin je pozvao na smirivanje, predloživši alternativni format rada i uputivši sudionike da u roku od tjedan dana iznesu konkretna rješenja za taj problem.“ To brzo rješenje uključivalo je Putina koji je proširio doseg vlastite Savezne zaštitarske službe (FSO) – koja je u to vrijeme štitila samo Gerasimova u vojnom zapovjedništvu – kako bi osigurala zaštitu za još 10 viših zapovjednika.