Strah se uvukao u međimursko selo nakon ubojstva: 'Zgroženi smo, ne puštamo djecu van'

Užasnuti smo. Ovdje se znamo svi, bar iz viđenja. Nismo čuli ni pucanj ni viku, ništa. Samo su odjednom došle Hitna i policija, a poslije i forenzika, dronovi... Onda smo čuli što se dogodilo. Teško je to opisati, pogotovo jer se dogodilo ovdje, među nama, rekao nam je stariji mještanin Male Subotice stojeći na kućnom pragu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Ubojstvo u Međimurju: Mihael je tek izašao iz zatvora. Ubojica tijelo premjestio u raslinje? | Video: 24sata/pixsell

- Mi smo miran kraj. Da, bilo je problema s njim, znali smo tko je, ali svejedno, ovo nismo očekivali. Kod nas se takve stvari ne događaju - dodao je naš sugovornik.

Mještani Male Subotice uglas govore isto – šok, nevjerica i nelagoda. Neki priznaju da su pokojnog Mihaela L. poznavali iz viđenja, a neki znaju i više. Kažu da je znao biti problematičan, "nije baš bio društven", znalo se da ima problema s drogom, često bi se svađao, ponekad i u javnosti. No nitko nije mogao naslutiti da će priča završiti ovako brutalno. Inače je živio u Svetom Križu, a rodom je iz malog mjesta Hemuševca.

Sve je počelo u četvrtak oko 15 sati, kad je član lokalnog ribičkog društva stigao na redoviti ribolov na jedno od omiljenih mjesta u blizini Male Subotice. Nekoliko metara od obale ležalo je beživotno tijelo muškarca.

Preminuo na mjestu

Odmah su pozvali Hitnu pomoć, ali za 32-godišnjeg Mihaela L. nije bilo spasa. Smrt je nastupila na licu mjesta. Kako neslužbeno doznajemo, u njegovo tijelo bio je ispaljen jedan hitac iz vatrenog oružja. Prvi tragovi s mjesta događaja upućuju na sumnju da tijelo nije pronađeno na točnoj lokaciji ubojstva – navodno postoje tragovi koji sugeriraju da je žrtva pogođena bliže vodi, a zatim odvučena nekoliko metara dalje u visoko raslinje kako ne bi bila odmah vidljiva.

Foto: Privatni album

Policija je odmah počela očevid, koji je potrajao do kasno u noć. Na terenu su bili i kriminalistički tehničari, a uključeni su bili i dronovi, kojima su pretraživali šire područje jezera – kako s kopna tako i iz zraka. Pretpostavlja se da su, osim mjesta ubojstva, pretraživali moguće lokacije na kojima bi moglo biti odbačeno oružje korišteno u zločinu.

Tijelo preminulog prevezli su na Odjel patologije Županijske bolnice Čakovec, gdje će, prema nalogu nadležnog Državnog odvjetništva, obaviti obdukciju kako bi utvrdili točan uzrok smrti i preciznu mehaniku nastanka ozljeda.

- Zbog sumnje u nasilnu smrt na mjesto događaja izlazi zamjenica županijske državne odvjetnice te će više informacija o okolnostima događaja biti poznato po okončanju očevida. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva podnijet će se kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu - priopćila je policija.

Neslužbene informacije govore kako je preminuli bio poznat policijskim službenicima – iza sebe je imao dosje koji uključuje kaznena djela s elementima nasilja, nasilničko ponašanje u obitelji te zlouporabu opojnih droga. Navodno je nedavno izišao iz zatvora, iako nije posve jasno je li riječ o odsluženoj kazni u cijelosti ili o uvjetnom otpustu.

Upravo se droga istražuje kao mogući motiv obračuna. Policija sumnja da bi sukob iz tog miljea mogao stajati iza ubojstva.

- Znalo se da je izašao iz zatvora, ali nismo znali ni zašto točno ni kad je izašao. U svakom slučaju, mi ga kao susjeda nismo imali. Više je dolazio s vremena na vrijeme. Ne znaš ni kuda ni s kim - rekao nam je stariji mještanin.

'Droga pa pucanj'

U razgovoru s mještanima doznajemo da u mjestu vlada strah, ali i ljutnja. Iako su spremni reći ponešto, većina ipak zazire od javnog istupanja.

- Pa svaki tjedan nešto... Ovo je drugo ubojstvo u nekoliko dana. Stvarno se bojimo. Pogotovo za djecu. Nekad smo znali pustiti klince same biciklima do jezera. Sad više ne smijemo ni to - kažu nam zabrinuti mještani.

Nedaleko, na klupi pokraj trgovine, skupina starijih muškaraca komentira što se dogodilo.

- Pa to vam je danas normalno... Droge, dugovi, pa pucanj. Samo je pitanje kad i gdje. Ali ne mogu vjerovati da se to dogodilo kod nas, na našem jezeru. Znali smo za njega, da nije 'najbolji', ali da će ovako završiti, ne bih rekao. Nije baš bio pričljiv. Zatvoren tip. Nekad bi vikao vani, znao se posvađati, ali ubojstvo? To nitko nije očekivao - kaže nam jedan mještanin iz obližnje ulice ne želeći da mu navodimo ime.

Drugi mještanin, srednjih godina, više frustriran nego uplašen, rekao je kako je frustriran.

- Svaki dan čitaš: Međimurje, pa opet Međimurje. Ubojstvo, napad, krađa... Mi više ni ne gledamo vijesti jer znamo da ćemo opet čuti nešto loše. I sad ovdje, doslovno par minuta od kuće - rekao nam je naš sugovornik.

Zaredala se ubojstva

Podsjetimo, rano ujutro u nedjelju, 6. srpnja, 29‑godišnjak je sjekirom ubio majku (49) i teško ozlijedio njezina partnera (59) te 23‑godišnjeg polubrata. Žrtva je preminula na mjestu događaja, a očuh i polubrat prevezeni su u bolnicu – očuh u kritičnom stanju, a polubrat s ozbiljnim ozljedama. Prilikom ispitivanja napadač se branio šutnjom, pa se još ne zna niti njegov motiv za krvavi napad.