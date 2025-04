Strahote iz hrvatskih domova za starije: Leže u fekalijama, vežu ih za krevete, umiru u požarima

Slučaj Doma za starije i nemoćne osobe EDDY u naselju Rupa, nedaleko Rijeke, u kojem su korisnici preko noći ostavljeni sami u domu nakon što ih vlasnik doma zaključao i nestao preko noći, još jednom je zgrozio hrvatsku javnost i otkrio sve probleme u sustavima brige stareije i nemoćne.

Srećom, u ovom slučaju sve je u dobro prošlo zahvaljujući hitnoj intervenciji nadležnih službi, uključujući i vatrogasce koji su ujutro kroz prozor ušli u zgradu te otključali dom kako bi 10, uglavnom nepokretnih korisnika potom sanitetskim vozilima bili prevezeni u obližnje domove na sigurno.

U izvanrednom inspekcijskom nadzoru Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike provedenom 14. travnja utvrđen je cijeli niz nepravilnosti, a viši inspektor donio je rješenje o zabrani rada te će se o svemu utvrđenom obavijestiti i nadležno državno odvjetništvo vezano za sumnju u počinjenje kaznenog djela.

Domu je hitno ukinuta licenca te više neće moći raditi, no, nažalost, ovo je tek jedna u nizu horor priča koje već godinama tresu Hrvatsku.

Rupa: Napušteni dom za starije osobe Eddy | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vratimo li se još u 2012. godinu sjetit ćemo se priče u kojoj je svojedobno domu sv. Vinko u Slavonskom brodu naložena zabrana rada nakon što je tri godine prije utvrđeno da taj dom, koji je skrbio o 12 nepokretnih i 14 teže pokretnih žena godinama radi bez dozvole. Utvrđeno je tad i kako dom nema fizioterapeuta, dio nepokretnih korisnica nikada ne napušta zgradu jer su smještene u potkrovlju do kojeg vode strme i uske stepenice, da su sobe mračne i tako male da ormari stoje na hodniku, da se dio štićenica u krevetu ne može ni pridići jer bi glavom udarale u kosinu krova i sl. Navedeni dom dobio je tad rok u kojem treba otkloniti nepravilnosti, no to nikada nije učinjeno, navodno zbog zamršenih vlasničkih odnosa. Nalazio se u crkvenoj zgradi koja je ugovorom iz 2005. godine predana na 30-godišnje korištenje, a nakon što su propali svi pokušaji deložacije štićenica Ministarstvo je odlučilo prestati s plaćanjem.

No, sjetit ćemo se i mnogo gorih slučajeva u kojima su štičenici izgubili živote.

U požaru u domu za starije poginulo šestero ljudi

Poput slučaja početkom 2020. godine u Domu 'Zelena Oaza' u Andraševcu kada je u pomoćnom objektu u ranim jutarnjim satima došlo do kvara i zapaljenja električnog kalorifera, koji se koristio za zagrijavanje prostorija te uslijed izostanka nadzora jedine njegovateljice koja je bila zadužena za čak 25 korisnika tog objekta, došlo je do širenja požara na cijelu unutrašnjost pomoćnog objekta. Usljed gušenja ugljičnim monoksidom smrtno je stradalo šest štićenika u dobi od 69 do 104. godine, čija tijela su potom izgorjela u prostoru u kojem su bili smješteni, a riječ je o bivšoj štali. Nakon tragičnog požara saznalo se da je pomoćni objekt u kojem je izgorijelo šestero staraca nije bio registriran za stambenu namjenu.

U Andraševcu je 2020. u domu za starije poginulo šestero štićenika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naknadno je ustanovljeno da vlasnica doma Gabrijela Čičković nije imala dozvolu za rad dva od tri objekta, te da je u ustanovi bio smješten puno veći broj ljudi nego što zakon dopušta. Čičković je tijekom 2012. i 2013. godine ishodila dozvole za smještaj 13 korisnika u jednom od objekata doma, a potom, bez potrebnih odobrenja, proširila djelatnost i na pomoćni objekt. Čičković je u konačnici pravomoćno osuđena na 4,5 godine zatvora.

Iste godine u požaru koji je izbio u obiteljskom domu za starije i nemoćne 'Providenca' u Dugom Ratu, život su na licu mjesta izgubile dvije žene, dok je treća od posljedica preminula u bolnici. Nesretne žene ugušile su se u dimu požara koji je zahvatio spužvasti madrac i posteljinu na drvenom krevetu jedne od štićenica. od koje nisu mogle pobjeći ni kroz varat ni kroz balkon.

Dvije godine kasnije državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv vlasnice koja je radila u domu kao medicinska sestra i dvije njegovateljice.

Detalji optužnice koji osvjetljavaju ovaj tragični slučaj grozomorni su i lede krv u žilama. Vlasnicu i njegovateljicu, koja je neformalno vodila dom, DORH tereti da su, iako svjesne kako mogu ugroziti sigurnost funkcionalno ovisnih osoba, samoinicijativno donijele usmenu odluku da nakon večere i noćne njege korisnika, zaposlenici ograniče slobodu kretanja korisnicama zaključavanjem vrata spavaonice na prvom katu doma, u koju su umjesto dvije smjestile tri pokretne, ali funkcionalno ovisne osobe. Također, okrivljenice se tereti da nisu svoje poslove obavljale u skladu s opisom i obvezama radnih mjesta, niti su bile cijelo vrijeme posvećene korisnicima doma, kao i da su znale kako u spavaonicama nije postavljen vatrodojavni alarm, a usljed požara su dovedeni u opasnost životi ostalih korisnika doma.

Inače, i prijašnji dom na istoj adresi javnost je upoznala još dvije godine prije ovog tragičnog slučaja, kada je nosio ime 'Lazar'. Tadašnja afera nastala je kada su vlasnici tadašnjeg Obiteljskog doma skrbnicima poslali poruku da zbog zatvaranja u roku od tri dana "dođu po svoje najmilije".

Tadašnje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otkrilo je da su na istoj adresi djelovali obiteljski domovi 'Toleranca' i 'Lazar' te da ne ispunjavaju minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga. Ukratko, radili su nelegalno. Inspektori su čak četiri puta izlazili na teren, a sporni dom niti jednom nije imao rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga.

Nevjerojatne ispovijesti obitelji i njegovateljica

Ne zaboravimo ni tragediju iz listopada 2011. godine u Bjelovaru kada je u Domu za starije i nemoćne osobe 'Moj mir' poginulo petero štićenika. Tada je usljed udara groma u metalni nosač antene na krovu kuće došlo do zapaljenja drvene krovne konstrukcija nakon čega se požar brzo proširio na potkrovlje u kojem su bili štićenici. Mjesec dana prije, bez odobrenja mjerodavnih institucija, vlasnica je svih 20 štićenika premjestila u svoju obiteljsku kuću koja nije udovoljavala uvjetima za njihov smještaj niti zaštiti od požara. Osam godina kasnije ista je osuđena n tri godine zatvora nemarom i svojim postupcima doprinijela tragediji, odnosno zbog kaznenog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružatelje socijalnih usluga koje su stupile na snagu još u ožujku 2021. svi objekti u kojima se pružaju usluge obiteljskog doma morale su do 1. ožujka 2022. godine imati sustav za dojavu požara.

Ipak, obiteljski domovi ne samo da to nisu učinili, pod izlikom da je riječ o prevelikoj investiciji koja seže i do 50 tisuća kuna, nego im je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prolongiralo rok da to učine, no mnogi ovakvi objekti ni dan danas nemaju adekvatni vatrogasni sustav u obiteljskim domovima za starije i nemoćne osobe.

Hrvatsku javnost zgrozila je i priča o, kako su ga opisivali, luksuznom i ekskluzivnom domu za starije u Mošćenici, nakon što su procurile fotografije stare i nemoćne žene koja leži na podu vezana konopom oko vrata i tijela. Fotografiju je snimila njegovateljica koja je odlučila progovoriti o strahotama iz doma za starije.

- Ova žena koju su vezali, ona je prije bila pokretna, a sada je nepokretna. Ona jest bolesna i treba liječnika, treba lijekove. Ja sam bila šokirana kad sam vidjela da je ona vezana konopom oko struka. Dobila sam kritike od vlasnika koji mi je rekao da ne znam vezati. Pa kako ću znati vezati kad u životu nisam vezala čovjeka?! - ispričala je nam je tada njegovateljica.

Zbog požara staračkog doma u Andraševcu vlasnica je osuđena na 4,5 godina zatvora. Držala je preveliki broj štićenika, a nije imala ni dozvolu za objekt u kojem su bili smještani | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iskustvo jedne obitelji sa staračkim domom prenosio je svojevremeno i Večernji.

- Svaki put kada smo došli u posjetu svi ti stari ljudi su bili dezorijentirani kao da su ih našopali nekim tabletama. Došli smo u jednu posjetu kod bake i dede, on je bio pokretan i sjeo s nama u neki dnevni boravak, pričao je da je dobro, ali njemu po licu se vidjelo da nije. Samo mjesec dana nakon dolaska preminuo je - izjava je tek još jedne članice obitelji čiji su djed i baka proveli u domu i koja je nakon toga nenajavljeno otišli po baku koju su namjeravali odvesti kući.

- Vlasnica se izvikala na nas kaj ćemo mi s njom, rekla sam da joj obuče njenu robu i idemo kući. Rekla je da nema nikakve njene robe, da je pokopala neku ženu u njenoj robi, jer je imala naljepši kostim i cipele u ormaru. Baka je imala barem 20 kg manje nego smo je ostavili tamo, bila je kost i koža. Sjećam se jedne bake u sobi kada sam svoju vozila kući, samo tiho mi je rekla ti si svoju baku spasila - kazala je unuka koja je baku s dekubitusima po cijelom tijelu u pidžami odvela kući.

Svoje iskustvo svojedobno je iznjela i jedna od bivših zapoelsnica za dnevnik.hr.

- Bilo je slučajeva da se raskidaju pelene, a žena jede svoje fekalije. Bila je dementna. Pisala sam primopredaju i molila da se veže. Dođem sljedeći dan u smjenu, kao da ništa nisam napisala - ispričala je bivša zaposlenica doma za starije i nemoćne dodajući kako se lijekovi kupuju u Bosni bez recepta te štićenicima daju injekcije daju nepropisane od liječnika. Na primjer, antidepresivi se daju korisnicima koji ne mogu spavati kako bi imali mirnu noć, kazala je.