'Štrajk prosvjetara stvara lošu atmosferu među roditeljima...'

- Mislim da nije dobar. Stvara jednu lošu atmosferu među roditeljima, stvara jednu nepotrebnu atmosferu kontinuiranog pritiska na različite županije. Razgovori su se vodili i mi smo otvoreni za razgovore i dalje; rekao je Plenković na početku sjednice Vlade osvrćući se na štrajk prosvjetara.

Apelirao je na čelnike sindikata u osnovnom i srednjem obrazovanju da sjednu za stol i realno pogledaju što su sve napravili u odnosu na učitelje i profesore, čiji rad poštuju i važni su za provođenje reforme obrazovanja.

- S aspekta postignuća, koja je ova Vlada učinila u pogledu podizanja plaća, različitih vidova i oblika poreznih olakšica i prijedloga koji smo dali a to je da se kroz temeljni kolektivni ugovor podigne plaća dodatnih više od šest posto u idućoj godini. Ukupno povećanje samo temeljem osnovice u državnim i javnim službama bit će 18 posto, a uz porezne olakšice u mandatu ove vlade povećanje mnogima više od 20 posto. To su ozbiljna povećanja dohotka koja nisu usporediva s nekim ranijim vremenima, rekao je Plenković.

Dodao je kako su obećali i povećati osobni odbitak s 3800 na 4000 kuna te je najavio i da će idući tjedan na Vladi, nakon konzultacija s socijalnim partnerima, dogovoriti o povećanju minimalne plaće.

Premijer je rekao da je paket koji su iznijeli cjelovit, pravedan, sveobuhvatan te smatra i kako rješava bit problema koji se postavio. Smatra kako po tom pitanju treba postići konsenzus jer se to ne tiče samo jednog sektora, već svih.

Divjak: Dijalog nema alternative, situacija je neodrživa

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u srijedu je uoči sjednice Vlade ponovno istaknula važnost dijaloga između sindikata u školstvu i Vlade o koeficijentima plaća te poručila da je trenutna situacija zbog dugotrajnog štrajka prosvjetara neodrživa.

Na jučerašnjem sastanku ministara i HNS-a, istaknula je ministrica Divjak, govorilo se o tome da će u sljedećih nekoliko dana održati sastanak sa sindikatima u obrazovanju.

- Dijalog nema alternative. Ovakvu situaciju ne možemo više održavati. Bez obzira na sve drugo, moramo se izmaknuti iz procesa koji je sada zakočen i u prvi plan staviti učitelje, učenike i roditelje, koji ne mogu ovu situaciju iznositi na ovaj način, poručila je.

Sindikati ne pristaju da je rješenje problema podizanje osnovice za sve. Kada se svima apsolutno podižu određeni iznosi temeljem postotaka, onda je relativno zaostajanje učiteljskih plaća, u odnosu na plaće u javnim službama, još više, pojasnila je ministrica.

Stavila se, tvrdi, na raspolaganje kako bi otvorili dijalog i došli do kvalitetnog kompromisa. Naglasila je da sa sindikatima moraju razgovarati i vidjeti koje bi kompenzacijske mjere premostile trenutnu situaciju do donošenja nove uredbe o koeficijentima.

Također, na dnevnom redu današnje sjednice Vlade je dodjela statusa službene osobe učiteljima i suradnicima u školama i fakultetima prema Kaznenom zakonu.

- To se desetljećima pokušavalo napraviti, danas ćemo na Vladi imati zakonsku regulativu koja to točno predviđa. Mislim da je to važan iskorak vezan uz njihov status, poručila je Divjak.