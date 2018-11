Štrajk se nastavlja: U 3. maju počela isplata 'minimalca'

Predsjednik Štrajkaškog odbora u Brodogradilištu 3. maj, Veljko Todorović, potvrdio je da je u srijedu počela isplata minimalnih plaća za rujan, koje bi trebale biti isplaćene u sljedeća dva do tri dana, no da se štrajk u riječkom brodogradilištu nastavlja do isplate punih plaća.

Todorović ističe kako je počela isplata minimalne plaće od oko 2700 kuna, prve od tri minimalne plaće, koje mogu biti isplaćene putem državne Agencije za radnička potraživanja u slučaju stečaja ili blokade računa poslodavca.

Dodao je da će se štrajk nastaviti do isplate punih plaća, napomenuvši da se već približio rok, odnosno da bi već sutra trebale biti isplaćene plaće za listopad. Novih informacija o rješavanju nagomilanih problema u 3. maju za sada nema, rekao je.

Štrajkaški odbor, Krizni stožer za 3. maj, Sindikalni odbor za opstojnost 3. maja i rukovoditelji 3. maja uputili su prošlog tjedna Upravi Uljanika, Vladi RH i svima koji su uključeni u aktualne procese nekoliko zahtjeva.

3. maja i imenovanje novog NO, kojeg bi činila dva člana iz Pule i dva iz Rijeke, uz postojećeg predstavnika radnika.

Zatražili su hitnu smjenu direktora 3. maja Maksimilijana Percana i imenovanje krizne uprave, vraćanje svih službi u okrilje 3. maja, uključujući tvornicu motora te sudjelovanje u izradi programa restrukturiranja Uljanika.

Uz to, trećemajci žele da izdvajanje riječkoga 3. maja iz pulskog Uljanika uđe u plan restrukturiranja i bude pomno planirano i osmišljeno, kako bi se u 3. maju nastavilo raditi i ugovarati brodove.

Tema: Hrvatska