Štrajk u Portugalu: Zatvorene škole, otkazani vlakovi i letovi

Drugi opći štrajk u šest mjeseci poremetio je u srijedu promet širom Portugala, zaustavivši vlakove, otkazavši stotine letova i zatvorivši škole, dok su sindikati prosvjedovali protiv vladinih planova o reformi zakona o radu. Portugalska manjinska vlada desnog centra vjerojatno će usvojiti zakon uz potporu krajnje desne stranke Chega, kojim se predlažu promjene više od stotinu članaka zakona o radu, a njima se želi povećati produktivnost i potaknuti rast nakon što su pregovori sa sindikatima propali. Tiago Oliveira, predsjednik najvećega portugalskog krovnog sindikata CGTP, koji je pozvao na opći štrajk, Reutersu je rekao da će reforma pogoršati uvjete rada radnika tako što će učvrstiti prekarno zapošljavanje, utjecati na deregulaciju radnog vremena, olakšati proces davanja otkaza i ograničiti prava na štrajk i roditeljsku zaštitu.

Reforma bi ostavila mlade radnike "zaglavljene u nesigurnim doživotnim ugovorima", prisiljavajući ih da rade 50 sati tjedno bez dodatne plaće, umjesto trenutačnih standardnih 40 sati, a istodobno bi poslodavcu olakšala njihovo otpuštanje i zamjenu jeftinijom stranom radnom snagom, smatra Rodrigo Azevedo, 30-godišnji bankarski službenik.

"Paket radnih mjera velika je prijetnja ne samo za budućnost mladih radnika, već i kada je posrijedi aktualno stanje", kazao je.

Državna željeznica CP obustavila je prometovanje vlakova na dulje relacije i prometovanje većine regionalnih vlakova, dok je lisabonski metro zatvoren. U cijeloj su zemlji zatvorene škole zbog nedostatka osoblja, a bolnice su odgodile većinu operacija i termina nakon štrajka medicinskih sestara.

Portugalski nacionalni prijevoznik TAP rekao je da će u srijedu realizirati samo 79 od svojih uobičajenih više od 300 dnevnih letova, dok zrakoplovna tvrtka Iberia očekuje smanjenje između 50 posto i 75 posto uobičajenih letova.

Reforma predviđa olakšana otpuštanja iz opravdanih razloga, omogućuje da se tvrtkama dopusti da odbiju povratak radnika na posao u slučaju protuzakonitog otkaza pod uvjetom da plate odštetu, kao i mogućnost ukidanja ograničenja za outsourcing.

Ranije održan štrajk u prosincu bio je prva opća obustava rada od prosvjeda održanih 2013. godine protiv uvođenja mjera štednje.