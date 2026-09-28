Štrajk ZET-a se nastavlja, a u utorak počinje nova bitka: 'Vidjet ćemo što će na kraju biti'

Arbitraža o nužnim minimalnim uslugama u Holdingu počela je tek sredinom dana. Nodržati pripremna ročišta u povodu tuž-bi Zagrebačkog holdinga i ZET-a protiv reprezentativnih sindikata zbog štraj-ka. e zna se kada će početi ona u ZET-u, prema nekim najavama tek u srijedu.

U utorak će se na Županijskom sudu u Zagrebu održati pripremna ročišta u povodu tužbi Zagrebačkog holdinga i ZET-a protiv reprezentativnih sindikata zbog štrajka. Uprave traže da se štrajk proglasi nezakonitim.

Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske; Damir Bakić, zastupnik u Gradskoj skupštini, predsjednik Odbora za financije (Možemo!); Ivan Matijević, predsjednik GO HDZ-a Zagreb I Alen Čičak, potpredsjednik SDP-a Zagreb komentirali su slučaj u emisiji Otvoreno.

- Prema neslužbenim informacijama, neposredno prije ove emisije, nije vozio niti jedan tramvaj ni autobus, nakon što su tijekom jutra vozila dva tramvaja i jedan autobus, rekao je Dražen Jović. Dodao je da će vidjeti kako će biti sutra, ali štrajk se nastavlja.

Damir Bakić smatra da je štrajk u ZET-u najviše problema donio starijim sugrađanima, onima koji se ne mogu služiti biciklima niti hodati na duljim dionicama i onima koji si ne mogu priuštiti taksi. Dodao je da je ovog trenutka nemoguće reći koje su stvarne sve ostale štete, uključujući one materijalne.

- Iskoristio priliku da se zahvalim svim građankama i građanima Grada Zagreba na iznimnom strpljenju, na strpljivosti, na tome što su slijedili sve naše upute kako da učinimo promet što prohodnijim, na solidarnosti posebno, rekao je Bakić.

Zahvalio je i poslodavcima koji su omogućili fleksibilnije radno vrijeme, rad od kuće gdje je to bilo moguće, jer, naglasio je, svi su pokazali da se i u ovakvim kriznim trenucima može dobro funkcionirati.

Jović mu je uzvratio rekavši kako mu je čudno to da zahvaljujući se građanima, zapravo pokušava okrenuti priču tamo gdje nikad nije trebala biti okrenuta. Ustvrdio je da je gradonačelnik poslodavac u posljednja dva, tri dana svu medijsku artiljeriju opalio po radnicima ZET-a i Zagrebačkog holdinga.

- Mislim da će se to godinama pratiti iz vrlo jednostavnog razloga - što nije postojala uopće dobra volja, nije postojala dobra namjera, nije se pregovaralo u dobroj vjeri, rekao je predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske.

Istaknuo je da je glavno pitanje zašto Grad Zagreb, kao glavni grad i vlasnik dva važna trgovačka društva, Zagrebačkog holdinga s 5300 radnika i ZET-a s 3900 radnika, nema kolektivni ugovor.

- ZET ga nema šest mjeseci, istekao je 31. trećeg, a Zagrebački holding ga nema od 15. svibnja, rekao je.

Jović je iznio podatke prema kojima su sindikati u ZET-u do 10. rujna pregovarali 101 dan, a sindikati u Zagrebačkom holdingu 72 dana.

- Molim vas svi da se podsjete: konferencija za medije 18. rujna, pružali smo ruku na način da smo rekli - imate hodogram, idemo sjesti, idemo porazgovarati nešto. A onda smo doživjeli upravo ovo sad, čemu svjedočimo danas, kazao je Jović.

Nakon primjedbe voditelja, o tome kako gradonačelnik Tomislav Tomašević govori da sindikati nisu pregovarali u dobroj volji te da nisu ni htjeli postići dogovor, Dražen Bakić rekao je kako je u interesu javnosti da se iznese okvir svih događaja.

- Kontekst je sljedeći: u prethodne tri godine plaće i u ZET-u i, u Holdingu, posebno u podružnici Čistoća, rasle su između 60 i 80 posto. Samo u protekle dvije godine su plaće rasle za točno 40 posto. To nije impresija, nije moja interpretacija. Da su plaće narasle za točno 40% u protekle dvije godine kumulativno, to je dokumentirano i u obraćanju sindikalnog povjerenika ZET-a radnicima, nakon prošlogodišnjih uspješno završenih pregovora, rekao je.

Bakić je objasnio da je ponuda bila 4,5% povećanja plaća već u ovoj godini, od 1. siječnja, 4,5% povećanja od 1. rujna, i na kraju godine povećanje onoliko koliko će pokazati evidentirana inflacija, otprilike još 4,5%.