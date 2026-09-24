Štrajkovi, murali, kaos i kolaps. Tomaševićev Zagreb svjesno se nastoji pretvoriti u 'grad slučaj'

Tomislav Tomašević nalazi se u problemu.

Njegovom Zagrebu prijeti opasnost da ga se proglasi "gradom slučajem".

Umjesto Gospića...

Ustvari, ta opasnost visi mu nad glavom od prvog dana mandata kad je premijer Andrej Plenković počeo prebrojavati divlje svinje po zagrebačkim kvartovima i kopati po smeću na ulicama, a radnici Čistoće u siječnju 2023. godine zaprijetili su štrajkom.

Kojeg je Tomašević ugasio kad se maskirao u radnika Čistoće.

Govori se o prometnoj blokadi, blokadi javnog prijevoza, blokadi javnih usluga, blokadi funkcioniranja grada...

Zagrebačka oporba predvođena HDZ-om i na njega naslonjenim interesnim skupinama postojano pokušava izazvati izvanredno stanje u Zagrebu.

Kaos i kolaps

Pa govori o prometnom kolapsu, prigovara na dotrajalosti prometnica, pa prigovara na sanaciji tih prometnica, podržavaju se huligani koji pretvaraju grad u vlastito igralište, guraju Thompsona na glavni gradski trg suprotno odluci Gradske skupštine, histerizira se oko šarenih stupića, duginih zastava, petokraka, zagađenja i ekoloških katastrofa, pa i poneke korupcijske afere.

HDZ od početka huška protiv "plavih vrećica" pa onda nabija gradskoj vlasti na nos navodnu propast projekta "plavih vrećica". Čak je i Andrej Plenković u zanosu nedavno indirektno priznao da ne kupuje te vrećice, premda su one oblik podmirivanja komunalnih usluga.

A sad se nabijaju gradskoj vlasti na nos prijetnje štrajkom u ZET-u, Holdingu, Gradskoj plinari...

Zagreb mora postati "grad slučaj" kakav nije bio dok je njime drmao Milan Bandić s HDZ-om, pretvorivši glavni grad u koruptivno-klijentelističko leglo kumova, mafijaša, rođaka, prijatelja, stranačkih uhljeba.

Glavni grad mora biti izložen kaosu, kako bi se skrenula pažnja s kaosa u državi.

I zbog toga je Tomašević u velikom problemu.

Posljednji džep otpora

Jer Zagreb je Možemo!. Zagreb je možda posljednji džep otpora HDZ-ovoj teritorijalnoj premoći. Zagreb je druga najdublja blagajna, nakon one državne. Zagreb su gradske tvrtke, natječaji, poslovi, zapošljavanje, biznis, mafija. Zagreb je odskočna daska za lijevu oporbu u pripremama za izbore.

I kako će se kriza u HDZ-ovoj državi pogoršavati, koalicijska Vlada teturati, afere i skandali prebrojavati, lokacije ilegalnih odlagališta otpada gomilati, a oporba opasnije prijetiti HDZ-ovoj vlasti, tako će se kaos u Zagrebu pojačavati.

Bit će navijačkih murala, sindikalnih štrajkova, histeričnih HDZ-ovih objava, dramatičnih medijskih članaka, te stvaranja dojma kaosa u središtu političke moći Možemo! i SDP-a.

Svaka vreća smeća na ulici naziva se "sramotom Zagreba".

Treći na listi

Tomislav Tomašević u zadnjoj anketi Crobarometra nalazi se na trećem mjestu liste najpopularnijih političara, iza Zorana Milanovića i Nikole Grmoje, sa 41 posto pozitivnog dojma, ali i sa 48 posto onih koji o njemu imaju negativan dojam.

Nije navedeno koliko je tih ispitanika iz Zagreba.

Jer Tomašević je izrastao u nacionalnu političku figuru, naročito nakon zabrane Thompsona u gradskim prostorima i ustanovama, pri čemu se najžešće kritike na njegov rad upućuju s adresa izvan Zagreba.

Ako mu je odlaskom Milana Bandića bio donekle otvoren put prema vlasti u Zagrebu, što je potvrdio i na narednim lokalnim izborima, sada se našao pred izazovima i pod udarima kakve dosad vjerojatno nije iskusio.

Zvijezda smrti

HDZ se poput Zvijezde smrti fokusirao na Zagreb i zagrebačku vlast, kao što se istim ili sličnim metodama u prethodnik navratima fokusirao na SDP-ove vlade.

Kombinacija medijskog kaosa, političkog bojkota, unutarnjih sabotaža, ideološkog pritiska, klerikalnih provokatora i uličnih jurišnika predstavljat će prijetnju ne samo Tomaševićevom opstanku na čelu Zagreba, već i njegovoj političkoj budućnosti, kao i ambicijama Možemo!.

To će biti test Tomaševićeve vladavine i njegove sposobnosti kontriranja tim pritiscima.

Bit će gore

Jer to isto, a možda i nešto još gore, čekat će ih sutra na vlasti u državi, ako ikad uspiju pobijediti na izborima.

HDZ ne može osvojiti Zagreb, ali preko Zagreba može oslabiti Možemo!, može srezati krila Tomaševićevim ambicijama, može skrenuti pažnju s kaosa u državi, kao što sutra preko svojih žetončića, kakav je bio i Bandić, može kontrolirati Zagreb.

Zagreb neće slučajno postati "grad slučaj".