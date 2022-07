Stranačke donacije: Od oko 170 stranaka, izvješća dalo njih 14

Od oko 170 hrvatskih političkih stranaka, njih 14 već su ispunile svoju obvezu i Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostavile izvješća o donacijama koje su dobile u prvoj polovici ove godine, a što su sve stranke, nezavisni zastupnici i vijećnici dužni učiniti do 15. srpnja.

Među strankama koje su se požurile ispuniti svoju obvezu tri su parlamentarne: IDS, Radnička fronta (RF) i Blok za Hrvatsku, koju u Hrvatskom saboru zastupa Zlatko Hasanbegović, doznaje se u ponedjeljak u DIP-u.

Blok za Hrvatsku i IDS izvijestili su da nisu imali donacija, a RF navodi da je za redoviti politički rad od četiri donatora dobila 1.550 kuna.

Ukupan iznos koji politička stranka u kalendarskoj godini može prikupiti od donatora nije limitiran, no fizička osoba jednoj stranci za redovite aktivnosti može donirati najviše do 30.000 kuna. Isto vrijedi i za donacije pojedinom nezavisnom zastupniku odnosno vijećniku.

Pravna osoba političkoj stranci kroz godinu može donirati do 200.000 kuna, pojedinom nezavisnom zastupniku do 100.000 kuna, a pojedinom nezavisnom vijećniku do 30.000 kuna.

Iskustvo iz prijašnjih godina pokazuje da su donatori najskloniji HDZ-u, te da iznosi donacija ovise o tome radi li se o izbornoj ili običnoj političkoj godini. S obzirom na to da ova godina nije izborna, donatorski bi iznosi trebali biti manji, no hoće li tako uistinu i biti vidjet će se kad svoja izvješća objave najveće političke stranke.

Polugodišnja izvješća o donacijama dostavljaju se DIP-u unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, a DIP ih je dužan objaviti prvog radnog dana nakon dostave. To pak znači, kako je moguće da je netko od obveznika i danas dostavio izvješće, no ono će javnosti biti dostupno tek u utorak.

Političke stranke, nezavisne zastupnike i vijećnike koji ne ispune svoju obvezu, DIP će prijaviti Državnom odvjetništvu RH. U konačnici može im se dogoditi da budu kažnjeni popriličnim novčanim kaznama, političke stranke od 10.000 do čak 100.000 kuna, a nezavisni zastupnik odnosno vijećnik od 2.000 do 20.000 kuna.

