Stalno napominjemo va\u017enost no\u0161enja penja\u010dke kacige svima koji se bave sportskim penjanjem i alpinizmom. Danas smo u kanjonu Velike Paklenice pomogli stranom penja\u010du koji je pao u sportskom smjeru i udario potiljkom pri \u010demu je zadobio lom lubanje. Osoba je bez svijesti predana hitnoj medicinskoj pomo\u0107i i hitno prevezena u zadarsku bolnicu. #hgss #hgsszadar #hmp #climbing #rescue





A post shared by HGSS Zadar (@hgsszadar) on Aug 27, 2020 at 7:23am PDT