Obavijesti

News

Komentari 0
IZGUBIO RAVNOTEŽU

Strani radnik (37) pao s ljestvi tijekom građevinskih radova na Črnomercu. Teško je ozlijeđen

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Strani radnik (37) pao s ljestvi tijekom građevinskih radova na Črnomercu. Teško je ozlijeđen
Foto: PU primorsko-goranska

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen

Admiral

Strani radnik (37) s reguliranim boravkom u RH izgubio je ravnotežu te pao s ljestvi tijekom izvođenja građevinskih radova na zagrebačkom Črnomercu, izvijestili su iz PU zagrebačke.

UMJESTO DOGOVORA, SVAĐA Drama u Bjelovaru: Nakon sudara 74-godišnjak je zgrabio drugog vozača (30) i prijetio mu
Drama u Bjelovaru: Nakon sudara 74-godišnjak je zgrabio drugog vozača (30) i prijetio mu

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine
RUSI DOLAZE

Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine

Dok sam u Afganistanu imao, nažalost, visok, ali upravljiv broj ranjenih, sada moram planirati mogućnost tisuću ozlijeđenih dnevno. Što detaljnije pogledaš, to postaje složenije i teže za zamisliti, rekao je Gerald Funke
Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan
FINANCIJE MINISTRA FINANCIJA

Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan

Budući ministar financija Tomislav Ćorić se vraća u Vladu gdje će zarađivati 2.600 eura manje nego sada. Nakon razvoda je ostavio jedinu nekretninu bivšoj supruzi, a za kupnju i obnovu stana nije uspio uštedjeti
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše na sudu u zavojima. Objavili im fotke i identitet
FOTO

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše na sudu u zavojima. Objavili im fotke i identitet

Huligani splitskog Hajduka ušli su u BiH u subotu tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Pripremili su 'sačekušu' navijačima Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige u Malmöu. Žestoko su ih pretukli. Četvorica su teško ozlijeđena. BiH portali objavili su fotografije 14 uhićenih navijača Hajduka i njihove identitete. Njih 11 ima hrvatsko državljanstvo, a trojica imaju BiH putovnicu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026