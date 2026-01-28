Strani radnik (37) pao s ljestvi tijekom građevinskih radova na Črnomercu. Teško je ozlijeđen

Strani radnik (37) s reguliranim boravkom u RH izgubio je ravnotežu te pao s ljestvi tijekom izvođenja građevinskih radova na zagrebačkom Črnomercu, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske.