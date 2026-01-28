Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
IZGUBIO RAVNOTEŽU
Strani radnik (37) pao s ljestvi tijekom građevinskih radova na Črnomercu. Teško je ozlijeđen
Čitanje članka: < 1 min
Strani radnik (37) s reguliranim boravkom u RH izgubio je ravnotežu te pao s ljestvi tijekom izvođenja građevinskih radova na zagrebačkom Črnomercu, izvijestili su iz PU zagrebačke.
Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku