Stranka osigurala dovoz smeća, stranka osigurala odvoz, tako sve ostaje u Familiji...

To vam je kružna ekonomija hadezeovskog tipa, jedinstvena inovacija u svjetskim razmjerima. I znate što je još kružno? Narod će opet glasati za njih. Du du du, nema vam pomoći, kažu nam visoke peći u intervjuu
TRI PITANJA PEĆIMA PLUS+
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Nekoć davno, bilo je to u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, pojam visokih peći poznavali smo putem državne ideologije i avangardne glazbe Idola: “Visoke peći potpaljujem ja. Ruda se topi, nasmejan sam ja. Pesma se ori, peva fabrika...”. Bila je to satira na posustajući entuzijazam udarnika.
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