Stranke se spremaju za izbore, a Plenki počeo obilaziti zemlju

Mi smo u izbornoj godini, bili oni u lipnju, srpnju ili rujnu, to su male nijanse.

Poručio je premijer Andrej Plenković navodeći da će se parlamentarni izbori održati kad epidemiološke okolnosti to dopuste. Tvrdi da se o izborima nije detaljno razgovaralo na tijelima stranke. Neslužbene informacije iz HDZ-a govore da bismo na birališta mogli u srpnju. Popuštanje mjera, otvaranje crkava prije trgovačkih centara i zabrana rada trgovina nedjeljom za oporbu su bili prvi znak da je premijer krenuo u kampanju, a drugi im je njegov jučerašnji obilazak Osječko-baranjske županije.

Sudjelovao je u potpisivanju Ugovora za izgradnju poddionice Beli Manastir – most Halasica na autocesti A5, prema Mađarskoj. Premijer i ministar prometa stigli su na most, sagrađen prije pet godina u sklopu koridora 5C a, koji sve ove godine ne vodi nikamo. Nakon što je sagrađen, most Halašica ostao je bez funkcije jer je nestalo novca za nastavak gradnje ceste, a cijela ta dionica bila je zatvorena za promet.

- Nije ovo predizborna kampanja - ustvrdio je ministar Oleg Butković.

Poruke vladajućih nisu razuvjerile Miranda Mrsića (Demokrati), koji je stava da je Plenković u kampanji, ali i da je u tu svrhu upregnuo i Nacionalni stožer.

- Zaboravio je na zdravlje građana i brine se o zdravlju HDZ-a - rekao je Mrsić, koji očekuje da će vladajući izbore raspisati kad vide kako relaksacija gospodarstva utječe na epidemiološku situaciju u zemlji.

- HDZ želi kapitalizirati uspjeh epidemioloških mjera, što je politički legitimno, ali je pitanje je li moralno dok se nacija oporavlja od karantene - kazao je Mrsić.

U sjeni korone razgovara se i pregovara o novim savezima, posebno na lijevom bloku. SDP je, čini se, malo revidirao svoj raniji stav da na izbore ide samostalno. Razgovaraju s HSS-om, HSU-om, pa i s međimurskim županom Matijom Posavcem, no ništa još nije dogovoreno. S druge strane, tu je blok koji čine Demokrati, Glas, IDS, a vode se pregovori da im se priključe i ostale stranke ljevice i centra. Mrsić zaziva da se prije izbora formira što šira fronta nasuprot HDZ-u.

- Ne dođe li do toga, SDP će propustiti priliku onemogućiti HDZ da dobije natpolovičnu većinu - kazao je.

HDZ, kako sad stvari stoje, na izbore izlazi samostalno. Oni će biti prilika Andreju Plenkoviću da se riješi radikalne struje unutar stranke. No pitanje je njihova koalicijskog potencijala nakon izbora.

U političkim kuloarima kao najizglednija teorija spominje se da će buduću vladu formirati HDZ i Domovinski pokret Miroslava Škore, koji je, prema anketama, treća snaga u zemlji. Kako sad stvari stoje, velika je šansa da ne dođe do velikog ujedinjenja desnice. Mogućnost da u Škorinu pokretu ne bude Mosta i Suverenista odgovara HDZ-u. Iz političkih kombinacija za sada je ispao jedino HNS. On na izbore ide samostalno, ali ne isključuje manje koalicije u nekim izbornim jedinicama.

Distanca

Premijeru i HDZ-u koalicija s Milanom Bandićem teret je već dugo. Očekuje se da će se Plenković od njega polako distancirati.

Foto: POOL

Potencijalni partner

Dio HDZ-ovaca u Škorinu Domovinskom pokretu vidi potencijalnog partnera u vlasti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sami na izbore

HNS, prema anketama, ima potporu 1% birača. I dok se na političkoj sceni stvaraju savezi, oni u njih nisu uključeni.

Lojalan partner

SDSS je dosad bio lojalan partner HDZ-u. Prirodna pozicija zastupnika nacionalnih manjina je da budu uz vlast.