Strašan požar u hotelu u New Delhiju: Poginula najmanje 21 osoba, ljudi skakali sa zgrade

Najmanje 21 osoba poginula je u srijedu u požaru u hotelu u New Delhiju, objavila je policija, u jednom od najgorih takvih incidenata u glavnome gradu posljednjih godina. Hotel je smješten u Malviya Nagaru u južnom Delhiju, pretežno stambenoj četvrti popularnoj među studentima i mladim profesionalcima. Dosad je spašeno najmanje 40 ljudi, priopćila je policija. Tv-snimke prikazuju zgradu u plamenu, dim koji seže visoko u zrak i izgorjele zgrade, dok stanovnici promatraju iz uskih obližnjih ulica. Na snimci se vide i dvije osobe kako skaču s viših katova zgrade.

21 people have lost their lives after a fire swept through a restaurant in New Delhi.



The fire rapidly spread to hotel rooms above the restaurant.



Why fire incidents are growing since BJP formed government in Delhi? pic.twitter.com/LERZf2DrVQ — Fact Sniffer (@FactSniffer_) June 3, 2026

"Navodno se u prizemlju zgrade nalazio restoran... najvjerojatnije je požar povezan s tim restoranom", rekao je novinarima lokalni administrativni dužnosnik Jitendra Kumar.

BREAKING:🚨

🇮🇳At least 21 people have been killed after a devastating fire swept through a hotel in New Delhi, according to police. The incident is being described as one of the deadliest hotel fire tragedies to hit the Indian capital in recent years.

The hotel was situated in a… pic.twitter.com/3wJX9x04mw — Hamza ⚓️ (@Humzazi) June 3, 2026

Premijer Narendra Modi kazao je da je gubitak ljudskih života tragičan te je izrazio iskrenu sućut onima koji su izgubili svoje voljene te poželio brz oporavak ozlijeđenima.