POGINULO 12 LJUDI

U Tuzli proglasili četiri dana žalosti nakon strašnog požara

U Tuzli proglasili četiri dana žalosti nakon strašnog požara
Požar je planuo na sedmom katu na kojem su bili smješteni nepokretni štićenici. Istraga traje

Nakon stravičnog požara u Domu za umirovljenik u Tuzli u kojem je poginulo 12 ljudi, gradonačelnik Zijad Lugavić proglasio je četverodnevnu žalost koja započinje danas, piše Klix.ba. Odlukom gradonačelnika, dani žalosti u Tuzli bit će danas, u petak te u subotu i nedjelju. Tijekom tog razdoblja, javnost se treba pridržavati propisanih pravila. Četvrtak je proglašen Danom žalosti i na razini Federacije BiH te Brčko distrikta.

VATRA ODNIJELA 12 ŽIVOTA Detalji katastrofe u izgorjelom Domu penzionera u Tuzli: 'Oni su ih nosili i povraćali od dima'
Detalji katastrofe u izgorjelom Domu penzionera u Tuzli: 'Oni su ih nosili i povraćali od dima'

U požaru je više od 35 ljudi ozlijeđeno. U bolnici se i dalje nalazi 15 ljudi, a stanje njih četvero je jako teško.

Ravnatelj Doma Mirsad Bakalović podnio je ostavku nakon ove tragedije.

Dom u Tuzli je prema pisanju lokalnih medija jedan od skupljih u BiH no godinama se upozorava na niz nepravilnosti u njemu. U tijeku je istraga koja bi trebala pokazati kako je došlo do požara. Požar je planuo na sedmom katu na kojem su bili smješteni nepokretni štićenici. 

