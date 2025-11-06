Požar je planuo na sedmom katu na kojem su bili smješteni nepokretni štićenici. Istraga traje
U Tuzli proglasili četiri dana žalosti nakon strašnog požara
Nakon stravičnog požara u Domu za umirovljenik u Tuzli u kojem je poginulo 12 ljudi, gradonačelnik Zijad Lugavić proglasio je četverodnevnu žalost koja započinje danas, piše Klix.ba. Odlukom gradonačelnika, dani žalosti u Tuzli bit će danas, u petak te u subotu i nedjelju. Tijekom tog razdoblja, javnost se treba pridržavati propisanih pravila. Četvrtak je proglašen Danom žalosti i na razini Federacije BiH te Brčko distrikta.
U požaru je više od 35 ljudi ozlijeđeno. U bolnici se i dalje nalazi 15 ljudi, a stanje njih četvero je jako teško.
Ravnatelj Doma Mirsad Bakalović podnio je ostavku nakon ove tragedije.
Dom u Tuzli je prema pisanju lokalnih medija jedan od skupljih u BiH no godinama se upozorava na niz nepravilnosti u njemu. U tijeku je istraga koja bi trebala pokazati kako je došlo do požara. Požar je planuo na sedmom katu na kojem su bili smješteni nepokretni štićenici.
