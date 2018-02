Strašan trenutak udara: Dobili smo snimku iz autobusa strave

Bilo je prestrašno vidjeti smrskani kamion i autobus. Krhotine su ležale u snijegu, putnici su plakali i smrzavali se. Bili su u šoku i potpuno izvan sebe, rekli su u ponedjeljak očevici teške prometne nesreće s 30 ozlijeđenih na cesti kraj Gornjeg Jelenja u Gorskom kotaru.

Čitatelj nam je poslao snimku stravičnog trenutka udara kada se autobus Autotransa zabio u kamion na snijegom zametenoj cesti.

POGLEDAJTE VIDEO

- Svi ozlijeđeni putnici imaju lakše ozljede. Riječ je o kontuzijama, udarcima, trzajnim ozljedama vrata. Teže su ozlijeđeni vozači, od kojih se jedan nalazi na intenzivnoj i hitno će mu operirati potkoljenicu i kuk, a drugog će operativno zbrinuti na maksilofacijalnoj kirurgiji zbog ozljeda glave. Obojica su izvan životne opasnosti - potvrdio je dr. Darko Majić iz KBC-a Rijeka.

Dodao je da su pregledali i trudnicu koja se nalazila u autobusu te da su ona i dijete dobro. Na mjestu na kojem je u autobusu sjedio vozač ostala je golema rupa. Oba vozača ostala su prikliještena ispod volana i drugih dijelova. Od siline udara popucala su stakla te je vozače šibao ledeni vjetar. Kako se nisu mogli pomaknuti, na -10 Celzijevih stupnjeva brzo su gubili toplinu. Dijelu putnika izbijeni su zubi, a gotovo svi imaju modrice. Odmah su zvali Hitnu pomoć i vatrogasce, koji su se iz Rijeke i Delnica kroz mećavu probijali do mjesta nesreće.

- Zbog snijega i vjetra nekoliko puta nismo vidjeli gotovo ništa ispred sebe - kazali su nam vatrogasci.

Čim su došli do vozača, zatekli su ih u teškom stanju, no bili su pri svijesti. Dvije ekipe istodobno su rezale lim kako bi ih prenijeli do vozila Hitne. Vozač kamiona imao je vidljive rane na glavi. S obzirom na to da se kamion manje iskrivio, prije su ga izvadili. Puno više problema spasioci su imali s vozačem autobusa, kojem su noge ostale među dijelovima lima i plastike. Udar je pogurao volan, koji mu je gnječio tijelo.

Foto: Snimio čitatelj

- Bio je pri svijesti, pa je mogao reći što ga i gdje boli. Olakšao nam je jer smo mogli preciznije rezati bus - kazali su vatrogasci. U isto vrijeme liječnici Hitne pomagali su putnicima koji su jaukali i trpjeli bolove. Držali su se za glavu i tijelo na hladnoći dok su se pokušavali ugrijati. Naime, sudarili su se kad je vozač autobusa (36) Autotransa vozio putnike iz Poreča za Zagreb. Kod skretanja za Crni Lug dijelom je prešao u suprotni trak te se sudario s kamionom, koji je vozio 43-godišnjak.

- Sve okolnosti prometne nesreće još se utvrđuju - rekli su iz policije.

Autobus sletio s ceste i kod Opuzena

S magistralne ceste na relaciji Opuzen-Metković u ponedjeljak oko 21.45 sati sletio je autobus. Kako piše portal Metković News, ima ozlijeđenih i hitne službe su na terenu.

Točan broj putnika u autobusu i broj ozlijeđenih nisu poznati.