Strasbourg je zabrinut za svoj status „europske prijestolnice”

Otkazivanje rujanske plenarne sjednice EU parlamenta u Strasbourgu, koja se ondje nije održala šest mjeseci, ponovno je potaknulo bojazni da bi taj grad mogao izgubiti status „europske prijestolnice”

<p>Peti put ove godine, plenarna sjednica, koja se trebala održati ovaj tjedan u Strasbourgu, otkazana je i eurozastupnici, koji nisu u tamošnju zgradu Europskog parlamenta stupili od veljače, ponovno će zasjedati u Bruxellesu.</p><p>Predsjednik Europskog parlamenta, Talijan <strong>David Sassoli</strong> kao razlog je naveo ponovno jačanje pandemije koronavirusa u mnogim državama članicama, te to što je departman Donja Rajna, u kojem se nalazi Strasbourg, proglašen „crvenom zonom” zbog covida-19.</p><p>Objasnio je da bi svi sudionici plenarne sjednice u Strasbourgu po povratku u Bruxelles morali u karantenu.</p><p>"Parlament se želi vratiti u Strasbourg i uvjereni smo da će to biti moguće kada se pandemija smiri", zaključio je. </p><p>Ovotjedna sjednica trebala je biti prva u tom gradu s 500.000 stanovnika od početka pandemije u Europi i uvođenja karantene u ožujku.</p><p>Vijest je u Strasbourgu izazvala ljutnju gradskih vlasti i gospodarskih aktera. Ponovno je oživjela spor između pobornika i protivnika sjedišta Europskog parlamenta u tom gradu u kojem se po europskim ugovorima održavaju plenarne sjednice, dok inače većinu vremena eurozastupnici provode u Bruxellesu.</p><h2>Instrumentaliziranje pandemije</h2><p>„Možemo shvatiti zdravstvene razloge, ali oni su zaista dobro došli određenom broju protivnika Strasbourga”, kazao je za AFP centristički eurozastupnik Christophe Grudler, koji je zabrinut zbog „sve otvorenije kampanje protiv Strasbourga”</p><p>„Ne može se isključiti da parlamentarci koji se protive Strasbourgu instrumentaliziraju zdravstvenu krizu”, rekla je u utorak gradonačelnica Strasbourga iz redova Zelenih, <strong>Jeanne Barseghian.</strong></p><p>„Bitka (za sjedište Europskog parlamenta u Strasbourgu) uvijek je bila žestoka i nije dobronamjerna”, dodao je <strong>Alain Fontanel, </strong>gradski vijećnik iz redova oporbe.</p><p>Istaknuo je da protivnici Strasbourga „koriste svaku poteškoću” koja se pojavi.</p><p>Mnogobrojni eurozastupnici nisu u utorak propustili priliku pozdraviti otkazivanje plenarne sjednice u Strasbourgu, poput Nizozemca Basa Eickhouta, potpredsjednika skupine Zelenih, koji se zauzima da se sjednice održavaju samo u Bruxellesu.</p><p>„To je bila logična odluka”, komentirao je na Twitteru, dodajući da „velika većina eurozastupnika želi da Europski parlament ima samo jedno sjedište”.</p><p>„Zašto prebaciti sjednicu u Bruxelles gdje su zdravstveni uvjeti još gori” nego u Strasbourgu, pita se međutim Grudler.</p><p>„Sve je bilo spremno za zastupnike, dužnosnike i asistente”, naglasila je i bivša gradonačelnica Strasbourga, centristička eurozastupnica <strong>Fabienne Keller.</strong></p><p>Općenito, mnogi strahuju da bi novo otkazivanje plenarne sjednice moglo nanijeti štetu europskom statusu Strasbourga, koji je sjedište i Vijeća Europe te Europskog suda za ljudska prava.</p><p>„Postoji dugoročni rizik”, kazao je Grudler. „Postoji određena prijetnja”, dodala je Fontanel, „čak i ako nas štite ugovori”, koji predviđaju da je za promjenu statusa potrebna jednoglasna odluka država članica EU-a.</p><h2>Pogaženi ugovori</h2><p>„Treba biti zabrinut, to je najbolji poticaj za djelovanje i borbu”, dodao je Grudler, napominjući da planira zatražiti „kompenzacije” u vidu dodatnih ili produljenih sjednica.</p><p>„Međunarodni ugovori su pogaženi, a posebice pozicija Francuske”, rekao je <strong>Pierre Siegel</strong>, predstavnik sindikata hotelijerstva UMIH iz Donje Rajne.</p><p>S obzirom na to da je pandemija covida-19 ove godine nanijela velike štete gospodarstvu, otkazivanje sjednica Europskog parlamenta dodatno će smanjiti prihode hotelijera i ugostitelja u Strasbourgu, objasnio je.</p><p>No, po njegovu mišljenju, ključna je „uloga Strasbourga kao 'europske prijestolnice' koja ima puno značajniji utjecaj na lokalno gospodarstvo” od plenarnih sjednica Europskog parlamenta.Taj status „apsolutno treba sačuvati”, naglasio je Siegel.</p>