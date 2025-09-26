Obavijesti

Strašna snimka. U padu aviona poginula meksička voditeljica

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Tragedija se dogodila oko 18:50 sati po lokalnom vremenu u općini Garcia, u sjeveroistočnoj meksičkoj državi Nuevo León. Prema izjavama očevidaca i snimkama koje su se proširile društvenim mrežama, mali zrakoplov viđen je kako leti velikom brzinom na niskoj visini

Meksička televizijska voditeljica Debora Estrella (43), poznata po vođenju jutarnjeg programa ‘Telediario Matutino‘, poginula je u padu malog zrakoplova u saveznoj državi Nuevo Leon, prenosi NDTV.

Tragedija se dogodila oko 18:50 sati po lokalnom vremenu u općini Garcia, u sjeveroistočnoj meksičkoj državi Nuevo León. Prema izjavama očevidaca i snimkama koje su se proširile društvenim mrežama, mali zrakoplov viđen je kako leti velikom brzinom na niskoj visini. U jednom trenutku, zrakoplov je počeo nekontrolirano ponirati i spiralno padati prema tlu.

Avion se srušio na području industrijskog parka Ciudad Mitras, u blizini rijeke Pesqueria. U nesreći su na mjestu poginuli Debora Estrella i njezin instruktor, pilot Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Ekipe civilne zaštite brzo su stigle na mjesto događaja, no mogle su samo potvrditi smrt dvoje putnika. Vlasti su izvijestile da, srećom, nitko drugi na tlu nije ozlijeđen. Gradonačelnik Garcije, Manuel Guerra Cavazos, osobno je došao na mjesto nesreće i putem društvenih mreža izrazio žaljenje zbog tragedije.

Novinar Jesus Ruben Pena izvijestio je da su se stanovnici obližnjih naselja i ranije žalili na opasne manevre zrakoplova iste tvrtke.   

 Stanovnici su prijavljivali vježbe letenja na maloj visini i u piruetama, koje su se odvijale u blizini piste Laderas Interpuerto - napisao je Pena na društvenoj mreži X. Ova informacija otvara pitanje jesu li takve prakse doprinijele kobnom ishodu. Pilot Bryan Ballesteros bio je iskusan letač koji je prethodno radio kao komercijalni pilot za zrakoplovnu tvrtku Viva Aerobus.

