Strašna tragedija u Francuskoj: Auto s tri tinejdžera završio u bazenu, nitko nije preživio

Tri mladića, stara 14, 15 i 19 godina, poginula su u jezivoj nesreći u Alèsu na jugu Francuske. Njihov automobil, u noći punoj kiše i skliskih cesta, izletio je s kolnika, probio niski vrtni zid i prevrnut sletio u privatni bazen.

Vozilo je bilo gotovo iste veličine kao bazen, a tinejdžeri su ostali zarobljeni unutra. Nisu uspjeli otvoriti vrata, a ledena voda bila je kobna.

- Ovo je pravi užas. Nisu poginuli od udara, nego zato što nisu imali nikakvu šansu izaći iz vozila - rekao je javni tužitelj Abdelkrim Grini. Prema neslužbenim informacijama, najmlađi među njima navodno je vozio.

Automobil se prevrnuo nakon što je probio zid, a vatrogasci su morali ispumpavati vodu iz bazena kako bi uopće došli do olupine. Bazen je bio dubok oko metar i pol, objavio je BFMTV.

Francuski mediji pišu kako su u vozilu pronađene bočice dušikova oksida, tvari koju neki mladi udišu zbog kratkotrajnog osjećaja euforije. Otvorena je istraga koja će utvrditi točan uzrok tragedije, a tijela su prevezena na obdukciju u forenzički institut u Nîmesu.