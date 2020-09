Strašne brojke: U osam mjeseci u nesrećama je umrlo 174 ljudi

<p>Policija je najavila da će i ovog vikenda nadzirati promet na brojnim lokacijama, upozoravajući vozače, motocikliste i mlade da je u prvih ovogodišnjih osam mjeseci poginulo 174 ljudi u nesrećama u kojima su često kumovali alkohol, brzina, ali i nekorištenje pojasa.</p><p>Prvih osam mjeseci u prometu obilježile su nesreće u kojima su stradavali motociklisti, nesreće uzrokovane brzinom, alkoholizirani vozači, nekorištenje sigurnosnog pojasa, mladi vozači te stradavanja pješaka i biciklista izvijestilo je u petak Ravnateljstvo policije.</p><p>Analiza stradavanja na cestama pokazala je da je u nesrećama u kojima je uzrok bila brzina poginulo 83 ljudi ili 47,7 posto od ukupnog broja poginulih u tom razdoblju.</p><p>Alkoholizirani vozači skrivili su, pak, 36 prometnih nesreća s poginulim osobama, u kojima je smrtno stradalo 39 ljudi ili 22,4 posto od ukupnog broja, dok od 90 vozača i putnika koji su poginuli u osobnim automobilima, njih 41 ili 45,6 posto nije koristilo sigurnosni pojas.</p><p>Da su motorizirani vozači na dva kotača posebno osjetljiva skupina potvrđuje podatak po kojem se svaka četvrta poginula osoba nalazila na motociklu ili mopedu. Tako su u prvih osam mjeseci poginula četiri vozača mopeda i 37 vozača motocikala te putnica na motociklu.</p><p>Mopedistima i motociklistima policija stoga poručuje da umjesto precjenjivanja vlastite mogućnosti i podcjenjivanja prometnih opasnosti povećaju pažnju, s obzirom na to da sudjeluju u teškim prometnim nesrećama, ponekad i sa smrtnim ishodom u kojima su najčešće i počinitelji.</p><p>Vozačima ostalih vozila poruka je da obrate pažnju na motocikliste i to naročito na raskrižjima te prilikom uključivanja u promet, skretanja i prestrojavanja.</p><h2>Poseban apel roditeljima mladih vozača</h2><p>Poseban apel policija je uputila roditeljima mladih vozača i odraslima da im ne omogućavaju dostupnost upravljanja vozilom prije polaganja vozačkog ispita, ukazujući na crne brojke po kojima su mladi vozači skrivili 27 nesreća u kojima su poginule 32 osobe ili 18,4 posto.</p><p>Starije osobe policija poziva također da mladima ne omogućavaju upravljanje vozilom ako im je poznato da je mlada osoba pila alkohol te da im prije povjeravanja vlastitog metalnog ljubimca temeljem svog iskustva ukažu na sigurno i odgovorno ponašanje u prometu.</p><p>U prometnim nesrećama je poginulo i 25 pješaka i sedam biciklista pa vozače policija upozorava da pripaze na njih s obzirom na to da ih ima dosta na cestama u noćnim satima.</p><p>Traktoriste je policija upozorila da ne izlaze na kolnik s tehnički neispravnim i neosvijetljenim vozilima, osobama u automobilima da obavezno koriste sigurnosni pojas, a na mopedima i motociklima zaštitnu kacigu.</p><h2>Pazit će se na alkohol, droge i korištenje mobitela</h2><p>Pojačane policijske aktivnosti bit će usmjerene na prekršaje vozača mopeda i motocikala te na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice vožnje pod utjecajem alkohola, prebrzu vožnju, nekorištenje pojasa i korištenje mobitela.</p><p>Promet će na velikom broju lokacija nadzirati maksimalno raspoloživi broj policajaca opremljenih uređajima za utvrđivanje stupnja pijanstva, za nadzor brzine, testerima za droge i uređajima za automatsko očitavanje registarskih pločica.</p><p>Prilikom nadzora prometa na autocestama, uz sankcioniranje drugih prekršaja, posebna pozornost posvetit će se bezrazložnoj vožnji lijevom prometnom trakom.</p><p>Broj poginulih u odnosu na lanjsko razdoblje manji je za pet no samo u proteklih tjedan dana dogodile su se četiri nesreće s poginulim osobama u kojima je poginulo pet osoba, uključujući po dvoje vozača osobnih i teretnih automobila te motociklistu.</p>