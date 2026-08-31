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STRAVIČNA BILANCA

Strašne posljedice poplava: U Nepalu i Kini najmanje 919 mrtvih, tisuće nestalih

Piše HINA,
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Strašne posljedice poplava: U Nepalu i Kini najmanje 919 mrtvih, tisuće nestalih
Foto: Ashish Gurung
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Mnoga tijela pronađena su na jugu Nepala, desecima kilometara od područja najteže pogođenih poplavama u srijedu, prema nepalskim vlastima

Broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu porastao je na 903, priopćile su u ponedjeljak vlasti za upravljanje katastrofama, čime je potvrđeni broj poginulih u Nepalu i Kini porastao na najmanje 919. Broj nestalih u Nepalu također je naglo porastao na 4247, uključujući 592 stranaca, dok se u Kini 546 osoba i dalje vode kao nestale. Tisuće spasilaca nastavilo je potragu za žrtvama i izvlačenje tijela u pogođenim područjima Nepala i jugozapadnog Tibeta u Kini.

Mnoga tijela pronađena su na jugu Nepala, desecima kilometara od područja najteže pogođenih poplavama u srijedu, prema nepalskim vlastima.

Prve žrtve sada se pokapaju u masovne grobnice u Nepalu, izvijestili su lokalni mediji, a odluka je izazvala kontroverze u pretežno hinduističkoj zemlji, gdje je kremiranje uobičajeno.

Vlasti su priopćile da se prije pokopa prikupljaju uzorci DNK, fotografije i drugi identifikacijski podaci kako bi rodbina kasnije mogla identificirati svoje voljene.

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„Naš apsolutni prioritet je vratiti svaku žrtvu njezinoj obitelji“, citirao je Kathmandu Post glasnogovornika policije.

Međutim, tamo gdje vizualna identifikacija više nije bila moguća, a posmrtni ostaci su se brzo raspadali, vlasti su morale utvrditi DNK profile prije dostojanstvenog pokopa, rekao je.

U međuvremenu, spasioci u Nepalu usredotočuju se na nekoliko hidroelektrana koje su teško oštećene u bujičnim poplavama te zatrpane muljem i nanosima. Vjeruje se da su stotine radnika zarobljene u više tunela na lokacijama u planinskom lancu Himalaja. Operacije su otežane zbog porasta vodostaja i lošeg vremena.

U području Kine pogođenom katastrofom, timovi pokušavaju ponovno otvoriti ključnu pristupnu cestu kako bi omogućili dovoz teške opreme. Međutim, rizik od daljnjih odrona i poplava otežava napore. U regiji se u nadolazećim danima predviđa još oborina..

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