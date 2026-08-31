Strašne posljedice poplava: U Nepalu i Kini najmanje 919 mrtvih, tisuće nestalih

Broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu porastao je na 903, priopćile su u ponedjeljak vlasti za upravljanje katastrofama, čime je potvrđeni broj poginulih u Nepalu i Kini porastao na najmanje 919. Broj nestalih u Nepalu također je naglo porastao na 4247, uključujući 592 stranaca, dok se u Kini 546 osoba i dalje vode kao nestale. Tisuće spasilaca nastavilo je potragu za žrtvama i izvlačenje tijela u pogođenim područjima Nepala i jugozapadnog Tibeta u Kini.

Mnoga tijela pronađena su na jugu Nepala, desecima kilometara od područja najteže pogođenih poplavama u srijedu, prema nepalskim vlastima.

Prve žrtve sada se pokapaju u masovne grobnice u Nepalu, izvijestili su lokalni mediji, a odluka je izazvala kontroverze u pretežno hinduističkoj zemlji, gdje je kremiranje uobičajeno.

Vlasti su priopćile da se prije pokopa prikupljaju uzorci DNK, fotografije i drugi identifikacijski podaci kako bi rodbina kasnije mogla identificirati svoje voljene.

„Naš apsolutni prioritet je vratiti svaku žrtvu njezinoj obitelji“, citirao je Kathmandu Post glasnogovornika policije.

Međutim, tamo gdje vizualna identifikacija više nije bila moguća, a posmrtni ostaci su se brzo raspadali, vlasti su morale utvrditi DNK profile prije dostojanstvenog pokopa, rekao je.

U međuvremenu, spasioci u Nepalu usredotočuju se na nekoliko hidroelektrana koje su teško oštećene u bujičnim poplavama te zatrpane muljem i nanosima. Vjeruje se da su stotine radnika zarobljene u više tunela na lokacijama u planinskom lancu Himalaja. Operacije su otežane zbog porasta vodostaja i lošeg vremena.

U području Kine pogođenom katastrofom, timovi pokušavaju ponovno otvoriti ključnu pristupnu cestu kako bi omogućili dovoz teške opreme. Međutim, rizik od daljnjih odrona i poplava otežava napore. U regiji se u nadolazećim danima predviđa još oborina..