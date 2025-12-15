STRAŠNO Pijani ko letve, a voze! Evo koliko ih je uhvaćeno samo u jednoj našoj županiji

Osječko-baranjska policija priopćila je kako su tijekom vikenda u nadzoru prometa evidentirali 51 vozača (34 osobnih automobila, šest bicikla, pet teretnih automobila i dva mopeda), koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola. Jedan vozač osobnog automobila odbio je test na droge.

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je kod 43-godišnjaka koji je bio za volanom automobila u subotu 23.40 sati u Đakovu. Njemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,36 promila. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Za ovaj prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.