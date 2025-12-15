Obavijesti

News

Komentari 0
REKORDER IMAO 2,36

STRAŠNO Pijani ko letve, a voze! Evo koliko ih je uhvaćeno samo u jednoj našoj županiji

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
STRAŠNO Pijani ko letve, a voze! Evo koliko ih je uhvaćeno samo u jednoj našoj županiji
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Zaustavili su 34 osobnih automobila, šest bicikla, pet teretnih automobila i dva mopeda koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola

Osječko-baranjska policija priopćila je kako su tijekom vikenda u nadzoru prometa evidentirali 51 vozača (34 osobnih automobila, šest bicikla, pet teretnih automobila i dva mopeda), koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola. Jedan vozač osobnog automobila odbio je test na droge.

POSEŽU ZA OTKAZOM HZZO: Bolovanja zbog ovisnosti o alkoholu i drogama su rijetka. Poslodavac ponekad dojavi...
HZZO: Bolovanja zbog ovisnosti o alkoholu i drogama su rijetka. Poslodavac ponekad dojavi...

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je kod 43-godišnjaka koji je bio za volanom automobila u subotu 23.40 sati u Đakovu. Njemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,36 promila. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

MUP objavio Alkohol, droga i baklje: 37 privedenih na utakmici Lokomotiva – Hajduk
Alkohol, droga i baklje: 37 privedenih na utakmici Lokomotiva – Hajduk

Za ovaj prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'
HRABAR ČIN

Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'

Otac i sin su u Australiji napali Židove. Ubili su 15 ljudi. Napad je okarakteriziran kao "teroristički čin"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025