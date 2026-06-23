STRAŠNO Slovenac kod Rijeke jurio 205 na sat! Prekardašio za 100 km/h iznad ograničenja

Tijekom proteklog produženog vikenda na području u nadležnosti Policijske uprave primorsko-goranske policija je u prometu provela pojačan nadzor i zabilježila ukupno 270 prometnih prekršaja, prenosi Policijska uprava primorsko-goranska.

Kako navode, najviše je utvrđenih prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola-43, slijedi 39 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, osam prekršaja prekoračenja brzine, zatim sedam prekršaja nepropisnog korištenja mobitela u vožnji, kao i pet prekršaja upravljanja tehnički neispravnim ili neregistriranim vozilom. Uz navedene prekršaje, zabilježena su i dva prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava te 166 ostalih prometnih prekršaja.

Najveća brzina od 205 km/h zabilježena je u petak, 19. lipnja u 18.58 sati, na autocesti A7 kod čvora Jurdani. Naime, posada policijskog presretača je zaustavilo osobno vozilo, registracijskih oznaka Slovenije, kojim je upravljao 34-godišnji slovenski državljanin krećući se navedenom brzinom u smjeru Rijeke na mjestu dionice na kojoj je brzina kretanja ograničena prometnim znakom na 100 km/h.

Slovenskom vozaču zbog počinjenog prekršaja je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna od 660,00 eura te zabrana upravljanja vozilima na području RH u trajanju od tri mjeseca.

Od 231 alkotestiranog vozača, najveća koncentracija alkohola od 2,40 promila izmjerena je u subotu, 20. lipnja, 48-godišnjom hrvatskom državljaninu na području Viškova. Prometna policija zaustavila ga je oko 16.30 sati dok je upravljao osobnim vozilom, riječkih registracijskih oznaka, pod utjecajem alkohola. Kako ne bi nastavio činjenje prekršaja, odmah je uhićen i priveden u policijsku postaju gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Po završetku postupanja, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama 48-godišnjaku je izdan prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1.320 eura te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca.

Uz spomenutog prekršitelja, prometna policija je u subotu, 20. lipnja, zatekla u prometu i 34-godišnjeg alkoholiziranog vozača. Riječ je o hrvatskom državljaninu koji je zaustavljen u 2,45 sati na području Kraljevice, u naselju Oštro, dok je upravljao osobnim vozilom, riječkih registracijskih oznaka, pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,03 promila. Odmah je uhićen te smješten u posebne policijske prostorije do završetka postupanja. Prema važećim zakonskim propisima, zbog počinjenog prekršaja je protiv 34-godišnjaka podnesen optužni prijedlog. Nadležnom sudu se za počinitelja predlaže izricanje novčane kazne u iznosu od 2.650 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije u trajanju od šest mjeseci.

I svi ostali evidentirani počinitelji prometnih prekršaja bit će sankcionirani sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Inače, tijekom vikenda u prometu je evidentirano i 55 prometnih nesreća u kojima je šest osoba teže, a 15 ih je lakše ozlijeđeno.

- Policija i ovom prilikom poziva vozače i sve ostale sudionike u prometu na odgovorno ponašanje uz dosljedno pridržavanje svih prometnih pravila i propisa - kažu.