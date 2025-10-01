Uslijed udara, pala je na cestu, a pritom je ozlijeđena. Prevezli su je u varaždinsku bolnicu, gdje su utvrdili da je lakše ozlijeđena
NESREĆA U STAŽNJEVCU
Strašno! Vozač (70) udario djevojčicu na zebri. U bolnici je
U prometnoj nesreći ozlijeđena je maloljetnica (15) u utorak oko 15:15 sati u naselju Stažnjevec u Ivancu. Na nju je autom naletio muškarac (70), piše varaždinska policija.
Išao je iz smjera Ivanca prema Varaždinu, a na jednom pješačkom prijelazu nije se zaustavio i propustio pješake. Tada je prednjim dijelom auta udario 15-godišnjakinju koja je prelazila cestu preko pješačkog. Uslijed udara, pala je na cestu, a pritom je ozlijeđena.
Prevezli su je u varaždinsku bolnicu, gdje su utvrdili da je lakše ozlijeđena.
