Obavijesti

News

Komentari 4
NESREĆA U STAŽNJEVCU

Strašno! Vozač (70) udario djevojčicu na zebri. U bolnici je

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Strašno! Vozač (70) udario djevojčicu na zebri. U bolnici je
Foto: icv.hr

Uslijed udara, pala je na cestu, a pritom je ozlijeđena. Prevezli su je u varaždinsku bolnicu, gdje su utvrdili da je lakše ozlijeđena

U prometnoj nesreći ozlijeđena je maloljetnica (15) u utorak oko 15:15 sati u naselju Stažnjevec u Ivancu. Na nju je autom naletio muškarac (70), piše varaždinska policija.

DOŠLI I NA PROSVJED Dubrava na nogama! Delikventi na rehabilitaciji provociraju na Tik Toku i igraju PS: 'Super smo'
Dubrava na nogama! Delikventi na rehabilitaciji provociraju na Tik Toku i igraju PS: 'Super smo'

Išao je iz smjera Ivanca prema Varaždinu, a na jednom pješačkom prijelazu nije se zaustavio i propustio pješake. Tada je prednjim dijelom auta udario 15-godišnjakinju koja je prelazila cestu preko pješačkog. Uslijed udara, pala je na cestu, a pritom je ozlijeđena.

Raketa pogodila gošću DORH o tragediji na svadbi u Šibeniku: Pokrenuta je istraga protiv dvojice Šibenčana...
DORH o tragediji na svadbi u Šibeniku: Pokrenuta je istraga protiv dvojice Šibenčana...

Prevezli su je u varaždinsku bolnicu, gdje su utvrdili da je lakše ozlijeđena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025