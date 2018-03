Strast: Imam pjesmu 'Hey Joe' u 1000 verzija, ali želim ih još

Posebnost ovog zaljubljenika u vinil je ta što on pjesmu Hey Joe ima u preko 1000 verzija iz cijelog svijeta, na različitim jezicima, od kojih su neke malo poznate jer su snimljene u izvođenjima uživo i tiskane na ploču u ograničenom broju komada.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Slavko Mustapić, liječnik u požeškoj bolnici, kao mladić zavolio je stripove, a kada je počeo studirati, toj ljubavi dodao je još jednu - gramofonske ploče. Počeo ih je 70-tih godina prošlog stoljeća kupovati i uživati u ondašnjoj rock sceni, našoj i posebno inozemnoj. Mustapić se sjeća kako je bilo teško nabaviti ploču iz inozemstva, tek neki od sretnika mogli su to kupiti od izdavača koji su, kako kaže, bili jako korektni.

Pjesma Hey Joe, čim se spomene, odmah asocira na kultnog američkog glazbenika Jimmyja Hendrixa. Međutim, on je samo jedan od izvođača koji ju je svojom izvedbom najviše komercijalizirao. Po Mustapiću bilo je prije njega jako dobrih izvođenja uglavnom grupa iz Kalifornije u raznim glazbenim žanrovima.

- U zadnjih dvadesetak godina posebno sam se bazirao na tu pjesmu. Kada je nastala i tko je stvarni autor te pjesme još uvijek nije poznato, a prošlo je više od pola stoljeća. Jimmy Hendrix je nakon što je čuo tu pjesmu u New Yorku u izvođenju Tim Rose koji su usporili ritam pjesme, u Engleskoj snimio svoju verziju i izazvao eksploziju poput atomske bombe - priča Mustapić. Na kolekciji bi mu mogli pozavidjeti i najveći svjetski kolekcionari.

- U svijetu najpoznatiji kolekcionar je Christian Arnoud iz Pariza. On ima preko 2500 verzija pjesme Hey Joe i upoznao sam ga putem društvene mreže. Do sada smo razmijenili na desetine ploča koje je on imao, a ja ne i obrnuto. Moram se pohvaliti da imam neke ploče koje on nema, no, njemu ne pada na pamet da me za njih pita, jer zna da mu to ne bih prodao niti za kakvu cijenu - smije se Mustapić.

Tvrdi da supruga i dva sina, znaju da je fanatično zaljubljen u glazbu te da mu kolekciju uglavnom, ne smiju dirati.

- Spremam se za mirovinu te ću ploče i dalje sakupljati, pogotovo one s pjesmom Hey Joe jer ima još nekih do kojih je teško doći. Vjerujem da ću uspjeti, mada se čini da je to nemoguća misija - zaključio je.