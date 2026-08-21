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TRAGEDIJA U BIH

Strava kod Tešnja: Muškarac (77) poginuo gaseći požar...

Piše HINA,
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Strava kod Tešnja: Muškarac (77) poginuo gaseći požar...
Foto: Denis Kapetanović/Pixsell, ilustrativna fotografija
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Ovaj požar je jedan u nizu koji su posljednjih tjedana pogodili različite dijelove BiH. Njihovo gašenje otežavaju visoke temperature, suho tlo i dugotrajno razdoblje bez padalina.

Jedan je muškarac smrtno stradao tijekom pokušaja gašenja požara nedaleko Tešnja u sjevernom dijelu BiH, dok se gasitelji u više dijelova zemlje tjednima bore s velikim požarima, uključujući nekoliko njih u neposrednoj blizini granice s Hrvatskom.

Prema informacijama MUP-a Zeničko-dobojske županije, preminuo je 77-godišnji muškarac čije su tijelo gasitelji pronašli tijekom intervencije na požaru niskog raslinja.

Sve okolnosti ovoga tragičnog događaja nisu utvrđene, no vjeruje se kako je starac samostalno pokušao ugasiti požar. 

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Ovaj požar je jedan u nizu koji su posljednjih tjedana pogodili različite dijelove BiH. Njihovo gašenje otežavaju visoke temperature, suho tlo i dugotrajno razdoblje bez padalina. 

Jedno od najvećih požarišta u zemlji i dalje je aktivno kod Bosanskog Grahova, na planini Risovac. Požar je zahvatio veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice u gašenje su bili uključeni i hrvatski kanaderi. Federalna uprava civilne zaštite navodi da je požar i dalje aktivan.

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Veliki požar bjesni i na Plješevici kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan i minski sumnjiv teren, zbog čega je u intervenciju uključen i helikopter Oružanih snaga BiH.

Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Požar se približio hrvatskoj granici, a u gašenju su sudjelovali i gasitelji iz Dubrovnika i Župe dubrovačke. 

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Požari su aktivni i na području Cazina, Pale-Prače, Nevesinja i Konjica, te u okolici Mostara i Čapljine. 

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