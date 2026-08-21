Strava kod Tešnja: Muškarac (77) poginuo gaseći požar...

Jedan je muškarac smrtno stradao tijekom pokušaja gašenja požara nedaleko Tešnja u sjevernom dijelu BiH, dok se gasitelji u više dijelova zemlje tjednima bore s velikim požarima, uključujući nekoliko njih u neposrednoj blizini granice s Hrvatskom.

Prema informacijama MUP-a Zeničko-dobojske županije, preminuo je 77-godišnji muškarac čije su tijelo gasitelji pronašli tijekom intervencije na požaru niskog raslinja.

Sve okolnosti ovoga tragičnog događaja nisu utvrđene, no vjeruje se kako je starac samostalno pokušao ugasiti požar.

Ovaj požar je jedan u nizu koji su posljednjih tjedana pogodili različite dijelove BiH. Njihovo gašenje otežavaju visoke temperature, suho tlo i dugotrajno razdoblje bez padalina.

Jedno od najvećih požarišta u zemlji i dalje je aktivno kod Bosanskog Grahova, na planini Risovac. Požar je zahvatio veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice u gašenje su bili uključeni i hrvatski kanaderi. Federalna uprava civilne zaštite navodi da je požar i dalje aktivan.

Veliki požar bjesni i na Plješevici kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan i minski sumnjiv teren, zbog čega je u intervenciju uključen i helikopter Oružanih snaga BiH.

Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Požar se približio hrvatskoj granici, a u gašenju su sudjelovali i gasitelji iz Dubrovnika i Župe dubrovačke.

Požari su aktivni i na području Cazina, Pale-Prače, Nevesinja i Konjica, te u okolici Mostara i Čapljine.