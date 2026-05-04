Strava kod Vrbovca. U prometnoj poginuo motociklist

U teškoj prometnoj nesreći koja se večeras oko 21:35 dogodila na državnoj cesti D10 kod čvora Korak, nedaleko od Vrbovca, smrtno je stradao motociklist. U sudaru su, prema prvim informacijama, sudjelovali osobni automobil i motocikl, potvrdila je policija.

Zbog nesreće je promet na toj dionici obustavljen u smjeru Križevaca. Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do tragedije.