STRAVA NA AUTOCESTI A6 U prometnoj poginuo motociklist!

Na autocesti A6, u tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, objavila je policija.

- U prometnoj nesreći smrtno je stradao muškarac koji je upravljao motociklom - navode iz policije.

Slijedi očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, promet na A6 se nastavio odvijati...