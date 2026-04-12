Na autocesti A6, u tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, objavila je policija.
STRAVA NA AUTOCESTI A6 U prometnoj poginuo motociklist!
- U prometnoj nesreći smrtno je stradao muškarac koji je upravljao motociklom - navode iz policije.
Slijedi očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, promet na A6 se nastavio odvijati...
