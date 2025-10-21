Obavijesti

News

Komentari 0
OTAC SKOČIO ZA NJOM

Strava na Disneyjevu kruzeru: Djevojčica (5) pala u more dok je pozirala za fotografiju!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Strava na Disneyjevu kruzeru: Djevojčica (5) pala u more dok je pozirala za fotografiju!
Foto: FOCKE STRANGMANN/DPA

Šok na Disney Dream kruzeru! Petogodišnjakinja pala s 15 metara visine u more. Otac heroj skočio za njom, sve zabilježeno kamerama. Majka traži odgovornost Disneyja

Petogodišnja djevojčica pala je s visine od oko 15 metara s Disneyjeva kruzera Disney Dream u more, nakon što ju je majka zamolila da pozira za fotografiju ispred otvorenog okna, objavile su američke vlasti.

Incident se dogodio 29. lipnja dok je obitelj bila na krstarenju. Djevojčica je izgubila ravnotežu i pala u more, a njezin otac skočio je za njom svega 45 sekundi kasnije. Ubrzo je upućen poziv u pomoć, a spasilački čamac Disneyjeve posade pronašao je djevojčicu i njezina oca tri minute nakon pada.

Prema izvješću šerifa okruga Broward, dijete nije zadobilo teže ozljede, dok je otac kasnije zatražio liječničku pomoć zbog “nespecificiranih problema”.

Isprva su se na društvenim mrežama pojavile glasine da je otac podigao djevojčicu na ogradu kako bi je fotografirao, no istraga je pokazala da to nije točno. Snimke sigurnosnih kamera potvrdile su iskaz roditelja da je djevojčica stajala ispred otvorenog prozora, gdje ju je majka zamolila da pozira za fotografiju.

PODACI DZS-A: Kruzera i putnika više nego lani
Kruzera i putnika više nego lani

Majka je policiji pokazala i druge fotografije kćeri snimljene u blizini ograde tijekom putovanja, navodeći kako “smatra da su prozori trebali biti prekriveni zaštitom” te dodala da “Disney snosi odgovornost za ono što se dogodilo”.

Tužiteljica savezne države Floride Melissa Kelly izjavila je 16. rujna da, iako je ponašanje majke bilo “neodgovorno i nemarno”, ono ne doseže razinu kaznene odgovornosti.

“Postupci osumnjičene mogu se smatrati nepažljivima, ali ne i kazneno kažnjivima,” rekla je Kelly.

Preporuka za kazneni progon majke na kraju je odbačena, a slučaj je službeno zatvoren.

Disney Cruise Line nije komentirao incident, ali je potvrdio da surađuje s vlastima u istrazi i da su “svi sigurnosni protokoli ispoštovani”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'
GOLO LICEMJERJE IRANSKE ELITE

Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'

Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi provodila stroge zakone o hidžabu, a milijuni Iranaca tonu u siromaštvo, snimka vjenčanice bez naramenica i skupocjene proslave postala je bolan simbol licemjerja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025