Strava na Disneyjevu kruzeru: Djevojčica (5) pala u more dok je pozirala za fotografiju!

Petogodišnja djevojčica pala je s visine od oko 15 metara s Disneyjeva kruzera Disney Dream u more, nakon što ju je majka zamolila da pozira za fotografiju ispred otvorenog okna, objavile su američke vlasti.

Incident se dogodio 29. lipnja dok je obitelj bila na krstarenju. Djevojčica je izgubila ravnotežu i pala u more, a njezin otac skočio je za njom svega 45 sekundi kasnije. Ubrzo je upućen poziv u pomoć, a spasilački čamac Disneyjeve posade pronašao je djevojčicu i njezina oca tri minute nakon pada.

Prema izvješću šerifa okruga Broward, dijete nije zadobilo teže ozljede, dok je otac kasnije zatražio liječničku pomoć zbog “nespecificiranih problema”.

Isprva su se na društvenim mrežama pojavile glasine da je otac podigao djevojčicu na ogradu kako bi je fotografirao, no istraga je pokazala da to nije točno. Snimke sigurnosnih kamera potvrdile su iskaz roditelja da je djevojčica stajala ispred otvorenog prozora, gdje ju je majka zamolila da pozira za fotografiju.

Majka je policiji pokazala i druge fotografije kćeri snimljene u blizini ograde tijekom putovanja, navodeći kako “smatra da su prozori trebali biti prekriveni zaštitom” te dodala da “Disney snosi odgovornost za ono što se dogodilo”.

Tužiteljica savezne države Floride Melissa Kelly izjavila je 16. rujna da, iako je ponašanje majke bilo “neodgovorno i nemarno”, ono ne doseže razinu kaznene odgovornosti.

“Postupci osumnjičene mogu se smatrati nepažljivima, ali ne i kazneno kažnjivima,” rekla je Kelly.

Preporuka za kazneni progon majke na kraju je odbačena, a slučaj je službeno zatvoren.

Disney Cruise Line nije komentirao incident, ali je potvrdio da surađuje s vlastima u istrazi i da su “svi sigurnosni protokoli ispoštovani”.