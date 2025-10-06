Migranti se prevrnuli u čamcu u Dunavu, spasili ih petero blizu Vukovara: Tražili ih dronovima

Vukovarsko-srijemska policija spasila je petero stranih državljana nakon što su se prevrnuli čamcem u nedjelju navečer u Dunavu, javila je vukovarsko-srijemska policija. Policija je oko 21:05 sati zaprimila dojavu o prevrtanju u Dunavu te da se u vodi nalazi više ljudi.

Riječ je o slučaju gdje se čamac, u kojem je bilo više osoba, prevrnuo u blizini Bačke Palanke u Srbiji.

- Odmah po zaprimljenoj dojavi upućena su službena plovila te angažiran dron, a policijski službenici su kod Sotina pronašli i iz Dunava izvukli pet stranih državljana za koje se sumnja da su na nezakonit način pokušali prijeći državnu granicu iz Srbije u Hrvatsku. Osobama je pružena liječnička pomoć - javili su iz PU vukovarsko-srijemske.

Prema neslužbenim informacijama srbijanskih portala, u čamcu se nalazilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije. Jedna je osoba smrtno stradala, dok se za najmanje dvije još traga.

U potragu za drugim ljudima uključena su plovila, sonari, dronovi, termovizijska kamera i službeni psi PU vukovarsko-srijemske te Lučka kapetanija, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite i HGSS. Kod provođenja potrage ostvaruje se i stalna komunikacija s nadležnim tijelima Republike Srbije.