Migranti se prevrnuli u čamcu u Dunavu, spasili ih petero blizu Vukovara: Tražili ih dronovima

Piše Veronika Miloševski,
Migranti se prevrnuli u čamcu u Dunavu, spasili ih petero blizu Vukovara: Tražili ih dronovima
Foto: PU zagrebačka

U potragu za drugim ljudima uključena su plovila, sonari, dronovi, termovizijska kamera i službeni psi

Vukovarsko-srijemska policija spasila je petero stranih državljana nakon što su se prevrnuli čamcem u nedjelju navečer u Dunavu, javila je vukovarsko-srijemska policija. Policija je oko 21:05 sati zaprimila dojavu o prevrtanju u Dunavu te da se u vodi nalazi više ljudi.

Riječ je o slučaju gdje se čamac, u kojem je bilo više osoba, prevrnuo u blizini Bačke Palanke u Srbiji.

KOD BAČKE PALANKE Užas na Dunavu. Prevrnuo se čamac s 11 ljudi: Jedan čovjek mrtav, tragaju za još dvoje!
Užas na Dunavu. Prevrnuo se čamac s 11 ljudi: Jedan čovjek mrtav, tragaju za još dvoje!

- Odmah po zaprimljenoj dojavi upućena su službena plovila te angažiran dron, a policijski službenici su kod Sotina pronašli i iz Dunava izvukli pet stranih državljana za koje se sumnja da su na nezakonit način pokušali prijeći državnu granicu iz Srbije u Hrvatsku. Osobama je pružena liječnička pomoć - javili su iz PU vukovarsko-srijemske.

Prema neslužbenim informacijama srbijanskih portala, u čamcu se nalazilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije. Jedna je osoba smrtno stradala, dok se za najmanje dvije još traga. 

UŽAS U RUMUNJSKOJ Tragedija na Dunavu: Majka i otac poginuli spašavajući bebu, djevojčicu izvukli u zadnji čas
Tragedija na Dunavu: Majka i otac poginuli spašavajući bebu, djevojčicu izvukli u zadnji čas

U potragu za drugim ljudima uključena su plovila, sonari, dronovi, termovizijska kamera i službeni psi PU vukovarsko-srijemske te Lučka kapetanija, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite i HGSS. Kod provođenja potrage ostvaruje se i stalna komunikacija s nadležnim tijelima Republike Srbije.

