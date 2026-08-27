STRAVA NA KRKU Pijan prešao u suprotni trak i udario u kamion. Rezali su lim da ga izvuku

Teška prometna nesreća dogodila se jučer na Krku, na dijelu između mosta i odvojka za zračnu luku, a vatrogasci su objavili detalje, javlja portal burin.hr. Podsjetimo u sudaru su sudjelovali automobil i kamion, a teško je ozlijeđen državljanin Srbije (29), vozač Pola pulskih registracija.

- Na intervenciju izlazimo s tri vozila i četiri vatrogasca - rekli su nam vatrogasci.

Dodaju kako su dolaskom na mjesto nesreće utvrdili kako se u vozilu nalazi unesrećena osoba.

- Odmah pristupamo spašavanju te uz korištenje alata i rezanjem dijelova vozila, omogućujemo pristup unesrećenoj osobi i njezino sigurno izvlačenje iz vozila - rekli su vatrogasci.

Foto: JVP Krk

Dodaju kako je osoba nakon toga predana djelatnicima Hitne na daljnje zbrinjavanje, a vatrogasci su pružili tehničku podršku tijekom očevida.

Kako su rekli iz policije državljanin Srbije (29) upravljajući automobilom i pod utjecajem 1.06 promila prešao je u suprotni trak i udario u teretno vozilo kojim je upravljao državljanin Hrvatske (70).

Foto: JVP Krk

Ozlijeđenima je, navela je policija, pomoć pružena u riječkom KBC-u gdje su vozaču automobila utvrđene teške ozlijede, a vozaču teretnog vozila lakše ozlijede.