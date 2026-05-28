UHITILI MUŠKARCA (31)

STRAVA Nožem napao ljude na stanici u Švicarskoj, ozlijeđeno troje: 'To je teroristički napad!'

Piše HINA,
Foto: screenshot/x

Mario Fehr, direktor za sigurnost kantona Zuerich, opisao je napad kao „gnusan teroristički čin za koji vjerujem da ga je policija vrlo dobro riješila, spriječivši da se dogodi nešto još gore"

Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je u četvrtak policija, nakon što je uhitila osumnjičenog koji je ranije prijavljivan zbog širenja propagande Islamske države. Policija je navela da je uhitila navodnog počinitelja, 31-ogodišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Winterthura, grada sjeverno od Zuericha. Napad se dogodio oko 8,30 sati u četvrtak.

Mario Fehr, direktor za sigurnost kantona Zuerich, opisao je napad kao „gnusan teroristički čin za koji vjerujem da ga je policija vrlo dobro riješila, spriječivši da se dogodi nešto još gore”. Fehr je na konferenciji za novinare pohvalio učiteljicu koja je stala ispred svojih učenika kako bi ih zaštitila prije nego što je muškarac uhićen. „Bilo je više hrabrih ljudi”, rekao je Fehr.

Zapovjednik policije kantona Zuerich Marius Weyermann izjavio je da je osumnjičenik već bio prijavljen policiji 2015. zbog širenja propagande militantne ekstremističke skupine Islamske države.

„Motiv ovog čina treba tražiti u području radikalizacije i ekstremizma”, rekao je Weyermann. Prema navodima policije, troje žrtava napada zbrinuto je u bolnici. Jedna osoba izbodena je u nogu, druga u vrat, a treća u bedro. Švicarske novine Blick objavile su da su došle u posjed snimke na kojoj se vidi muškarac kako istrčava iz glavnog hodnika željezničke postaje uzvikujući „Allahu Akbar”.

List citira svjedoka koji je rekao da je muškarac držao nož, dok su ljudi oko njega vrištali i bježali. Incident je izazvao veliku policijsku operaciju, dodaje list.

