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STRAVA U BIH: Izbio požar u domu za starije. Dvoje mrtvih

Piše HINA,
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STRAVA U BIH: Izbio požar u domu za starije. Dvoje mrtvih
Lukavac: Pogled iz zraka na školu u kojoj je učenik pucao na učitelja | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Požar u domu izbio je u noći između 16. i 17. rujna, a vatrogasci su brzo reagirali

Dvije osobe ozlijeđene u požaru u domu za starije u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini koji je izbio prošlog tjedna preminule su uslijed težine ozljeda, potvrdili su u četvrtak iz tužiteljstva Tuzlanske županije koje vodi istragu o ovoj nesreći.

Dvoje štićenika privatnog doma za starije osobe "Ahmedić" umrlo je u srijedu u tuzlanskom Kliničkom centru gdje su bili na liječenju zbog ozljeda koje su zadobili u požaru.

Iz tužiteljstva su potvrdili kako će biti provedena obdukcija tijela preminulih da bi se utvrdio točan uzrok njihove smrti. 

Požar u domu izbio je u noći između 16. i 17. rujna, a vatrogasci su brzo reagirali.

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"Zatekli smo kako gori jedna trokrevetna soba, odnosno jedan krevet koji je gorio u sobi. Vatrogasci su ugasili požar u potpunosti. Zadimljen je bio cijeli kat tog objekta", pojasnili su tada iz vatrogasne brigade u Lukavcu.

Evakuirano je dvoje štićenika koji su bili ozlijeđeni, a iz Kliničkog centra u Tuzli odmah su potvrdili kako su ozljede teže naravi.

U pitanju su bile teške opekline kože kao i trovanje dimom.

Točni uzroci požara još nisu utvrđeni no vlasnik doma je uhićen i nalazi se pod istragom.

U Tuzli se slična tragedija dogodila 2025. kada je također izbio požar u domu za umirovljenike, a u toj je teškoj tragediji smrtno stradalo 17 štićenika.

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