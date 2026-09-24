Požar u domu izbio je u noći između 16. i 17. rujna, a vatrogasci su brzo reagirali
STRAVA U BIH: Izbio požar u domu za starije. Dvoje mrtvih
Dvije osobe ozlijeđene u požaru u domu za starije u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini koji je izbio prošlog tjedna preminule su uslijed težine ozljeda, potvrdili su u četvrtak iz tužiteljstva Tuzlanske županije koje vodi istragu o ovoj nesreći.
Dvoje štićenika privatnog doma za starije osobe "Ahmedić" umrlo je u srijedu u tuzlanskom Kliničkom centru gdje su bili na liječenju zbog ozljeda koje su zadobili u požaru.
Iz tužiteljstva su potvrdili kako će biti provedena obdukcija tijela preminulih da bi se utvrdio točan uzrok njihove smrti.
Požar u domu izbio je u noći između 16. i 17. rujna, a vatrogasci su brzo reagirali.
"Zatekli smo kako gori jedna trokrevetna soba, odnosno jedan krevet koji je gorio u sobi. Vatrogasci su ugasili požar u potpunosti. Zadimljen je bio cijeli kat tog objekta", pojasnili su tada iz vatrogasne brigade u Lukavcu.
Evakuirano je dvoje štićenika koji su bili ozlijeđeni, a iz Kliničkog centra u Tuzli odmah su potvrdili kako su ozljede teže naravi.
U pitanju su bile teške opekline kože kao i trovanje dimom.
Točni uzroci požara još nisu utvrđeni no vlasnik doma je uhićen i nalazi se pod istragom.
U Tuzli se slična tragedija dogodila 2025. kada je također izbio požar u domu za umirovljenike, a u toj je teškoj tragediji smrtno stradalo 17 štićenika.
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