STRAVA U ENGLESKOJ Imala je samo 16 godina. Izboli su je na cesti: 'Pokušao sam je spasiti'

STRAVA U ENGLESKOJ Imala je samo 16 godina. Izboli su je na cesti: 'Pokušao sam je spasiti'
Imala je ubodnu ranu na leđima i bilo je dosta krvi. Oči su joj bile potpuno prazne, rekao je muškarac koji ju je reanimirao. Policija je uhitila dvije 18-godišnjakinje, 19-godišnjaka i 17-godišnjaka

Šesnaestogodišnja djevojka Chloe Watson preminula je nakon što je u subotu u ranim jutarnjim satima pronađena s teškim ozljedama u mirnoj stambenoj ulici u Leedsu. Dok je ležala bez svijesti na pločniku, dva susjeda herojski su se borila da joj spasu život, no unatoč njihovim naporima, djevojka je kasnije podlegla ozljedama u bolnici.

Policija je pokrenula istragu o ubojstvu i uhitila četiri osobe, piše Mirror.

Poziv u pomoć u rano subotnje jutro

Tragedija se odvila u Austhorpeu, dijelu Leedsa poznatom kao mirno naselje bungalova u kojem uglavnom žive umirovljenici. Wayne Mallows (64) ispričao je kako ga je oko 5:50 ujutro probudilo kucanje na vratima. Bila je to žena koja je šetala psa i koja mu je rekla da njegov susjed vani pokušava reanimirati mladu djevojku.

Mallows je odmah izašao i vidio susjeda kako izvodi masažu srca.

​- Vidio sam da je umoran. Pitao sam jesu li zvali hitnu pomoć, a onda sam primijetio telefon na podu s uključenim zvučnikom. Dispečeri su mu davali upute - ispričao je Mallows za The Mirror.

Iako je prošao obuku za reanimaciju na lutki u sklopu svog posla u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), nikada je nije morao izvoditi na stvarnoj osobi. Ipak, bez oklijevanja je preuzeo.

Deset minuta očajničke borbe za život

​- Preuzeo sam i nastavio reanimaciju sljedećih desetak minuta, sve dok nije stigla hitna pomoć. Imala je ubodnu ranu na leđima i bilo je dosta krvi. Oči su joj bile potpuno prazne - rekao je potreseni Mallows. Dodao je kako je primijetio i ranu na vratu. Kada su bolničari stigli, odmah su preuzeli, pokušavajući reanimirati djevojku defibrilatorom i masažom srca još pet minuta prije nego što su je unijeli u vozilo i hitno prevezli u bolnicu. Nažalost, nedugo nakon dolaska proglašena je mrtvom.

Mallows je priznao kako se teško nosi s traumatičnim iskustvom i da mu se slika djevojčina lica stalno vraća.

​- U mislima mi je stalno njezino lice. Izgledala mi je jako mlado, čak i mlađe od 16 godina - dodao je.

Policija Zapadnog Yorkshirea u subotu je objavila opis djevojke u nadi da će je netko prepoznati, budući da u početku nije bila identificirana. Naveli su da je riječ o djevojci sitnije građe, visokoj oko 157 cm, preplanule puti, zelenih očiju i smeđe kose sa svjetlijim vrhovima te da nosi fiksni aparatić za zube. Do nedjelje je potvrđeno da se radi o 16-godišnjoj Chloe Watson iz obližnjeg Cleckheatona, udaljenog oko 25 kilometara. Njezina je obitelj obaviještena i pruža im se podrška.

Na adresi u blizini mjesta događaja uhićene su četiri osobe pod sumnjom za ubojstvo: dvije 18-godišnje žene, 19-godišnji muškarac i 17-godišnji dječak. Svi su i dalje u pritvoru dok traje istraga.

"Život joj je oduzet zbog dečka"

U međuvremenu, Chloena rođakinja Shantelle Watson pokrenula je GoFundMe kampanju za prikupljanje sredstava za njezin sprovod. U emotivnoj objavi napisala je kako vjeruje da je Chloe život izgubila "u trenu, zbog dečka".

"Moja 16-godišnja rođakinja tragično je izgubila život. Tek joj je bilo 16 godina, nije dočekala ni 18. rođendan. Cijeli život oduzet joj je u trenu zbog dečka. Njezina majka je shrvana, ostavila je iza sebe dvoje mlađe braće i sestara. Bila je tako nevina i predivna duša, puna života, prerano nam je oduzeta", stoji u objavi.

Prijatelji se na društvenim mrežama opraštaju od Chloe, opisujući je kao djevojku zaraznog smijeha i vedre osobnosti koja je uvijek pazila da se svi osjećaju voljeno. Jedna je prijateljica napisala: "Zauvijek ćeš nedostajati. Tvoja vesela narav, tvoj čudan smijeh i tvoje otrcane šale ostat će nenadmašni."

*uz korištenje AI-ja

