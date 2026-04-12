STRAVA U GORICI Žena skočila sa zgrade i poginula! U stanu su pronašli tijelo maloljetnice

Danas, 12. travnja oko 10.50 sati na području Velike Gorice žena je skočila sa stambene zgrade. Preminula je. U stanu je pronađeno tijelo maloljetne ženske osobe za koje se sumnja da je smrt nastupila kao posljednica nasilne smrti, objavila je policija.

U tijeku je očevid i kriminalističko istraživanje.

Uskoro više...