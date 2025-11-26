Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKI POŽAR

Strava u Hong Kongu: Požar se širi bambusovim skelama. Ljudi s opeklinama zatočeni u zgradi

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Strava u Hong Kongu: Požar se širi bambusovim skelama. Ljudi s opeklinama zatočeni u zgradi
3
Foto: Tyrone Siu

U Hong Kongu masovno se koriste bambusove skele u izgradnji visokih nebodera, a na snimkama je vidljivo da upravo one gore i padaju sa zgrade

Veliki požar izbio je u Hong Kongu u naselju Tai Po u srijedu, kada se plamen proširio preko bambusovih skela u stambenom naselju. Nekoliko ljudi ostalo je zarobljeno, a dvije osobe zadobile su teške opekline. Na fotografijama se vidi tamni dim koji se diže visoko u nebo, piše My News

Foto: My News

Vatrogasci su zaprimili prijavu u 14:51 po lokalnom vremenu u zgradi naselja Wang Fuk, a vidi se kako na zgradi gori skela. Policija je zaprimila više prijava o zarobljenim ljudima unutra, a muškarac i žena ostali su bez svijesti i s opeklinama. Požar je podignut na četvrti stupanj opasnosti na ljestvici od jedan do pet, pri čemu viši brojevi označuju veću opasnost.

PILOT POGINUO Drama u Dubaiju: Indijski vojni avion srušio se na air showu
Drama u Dubaiju: Indijski vojni avion srušio se na air showu
Foto: My News

Naime, u Hong Kongu masovno koriste bambusove skele u izgradnji nebodera, a na snimkama je vidljivo da upravo one gore i padaju sa zgrade. 

Foto: My News

Zaseban požar izbio je oko 16 sati na susjednoj zgradi, a komade zapaljenog otpada vjetar nosi prema drugim zgradama u tom području, koje su također okružene bambusovim skelama. 

Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije
Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'
'TO MU SE NEĆE SVIDJETI'

Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'

Glazbenik je zatim stranku Možemo! ranije nazvao sektom, a gradonačelnik je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025