Strava u Hong Kongu: Požar se širi bambusovim skelama. Ljudi s opeklinama zatočeni u zgradi

Veliki požar izbio je u Hong Kongu u naselju Tai Po u srijedu, kada se plamen proširio preko bambusovih skela u stambenom naselju. Nekoliko ljudi ostalo je zarobljeno, a dvije osobe zadobile su teške opekline. Na fotografijama se vidi tamni dim koji se diže visoko u nebo, piše My News.

Vatrogasci su zaprimili prijavu u 14:51 po lokalnom vremenu u zgradi naselja Wang Fuk, a vidi se kako na zgradi gori skela. Policija je zaprimila više prijava o zarobljenim ljudima unutra, a muškarac i žena ostali su bez svijesti i s opeklinama. Požar je podignut na četvrti stupanj opasnosti na ljestvici od jedan do pet, pri čemu viši brojevi označuju veću opasnost.

Naime, u Hong Kongu masovno koriste bambusove skele u izgradnji nebodera, a na snimkama je vidljivo da upravo one gore i padaju sa zgrade.

Zaseban požar izbio je oko 16 sati na susjednoj zgradi, a komade zapaljenog otpada vjetar nosi prema drugim zgradama u tom području, koje su također okružene bambusovim skelama.

Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara.