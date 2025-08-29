Ozljede su bile preozbiljne. Sin ga je pokušavao spasiti, stigli su i spasioci, ali nije mu bilo spasa...
TEŠKA NESREĆA
Strava u Jadranu. Muškarac pao s broda, zahvatio ga propeler: 'Sin ga je pokušavao spasiti...'
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (62) poginuo je u četvrtak popodne u moru kod Ancone pred očima sina koji ga je bezuspješno pokušavao spasiti.
Stradalog muškarca udario je dio jarbola broda na kojem je bio, završio je u moru, gdje ga je zahvatio propeler plovila...
- Ozljede su bile preozbiljne. Sin ga je pokušavao spasiti, stigli su i spasioci, ali nije mu bilo spasa - piše Ancona Today.
Sina nesretnog muškarca prebacili su u bolnicu, u stanju je šoka.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku