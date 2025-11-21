Strava u Kanadi. Grizli napao osnovnoškolce: 'Dvoje se bori za život. Medvjed je pobjegao'

Nekoliko ljudi teško je ozlijeđeno, od kojih dvoje kritično, u četvrtak u napadu sivog medvjeda na razred osnovnoškolaca u Britanskoj Kolumbiji na zapadu Kanade, objavili su mjesni mediji.

- Bolničari su pružili hitnu pomoć četvero pacijenata i prebacili ih u bolnicu. Dvoje pacijenata bilo je u kritičnom stanju, a dvoje u teškom - rekao je glasnogovornik hitne službe u mjestu Belli Cooli, oko 700 kilometara sjevernozapadno od Vancouvera, za agenciju Canadian Press.

Dob žrtava nije objavljena, ali među njima je, prema izvješćima, bilo djece. Incident se dogodio na planinarskoj stazi pored autoceste.

Majka je za Canadian Press rekla da je njezin 10-godišnji sin hodao s djecom i učiteljima kada ih je napao medvjed. Životinja mu se toliko približila da joj je mogao dodirnuti krzno. "Pobjegao je glavom bez obzira", rekla je majka. Medvjed ga je progonio i zatim napao drugu osobu.

Mjesne vlasti Nuxalk Nationa u Belli Cooli pozvale su mještane da ostanu u kućama ili, ako moraju, da se voze se automobilom. Upozorili su ih da ne traže agresivnog medvjeda koji je još na slobodi. Škola će u petak biti zatvorena zbog tog incidenta.