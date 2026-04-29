STRAVA U LONDONU Nožem napadao pripadnike židovske zajednice: Dvoje teško ozlijedio!

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u napadu nožem na sjeveru Londona. u Golders Greenu. Kako piše BBC, muškarac (45) naoružan nožem trčao je po ulici i pokušavao napasti pripadnike tamošnje židovske zajednice...

Iz Shomrima, židovske organizacije za sigurnost zajednice, priopćili su kako su odmah reagirali i zadržali osumnjičenog za napad. Navode kako je potom došla policija koja je privela muškarca...

Iz policije pišu kako je napadač pokušao nožem napasti i pripadnike policije.

Ozlijeđeni muškarci zadobili su teške ozljede u ovom strašnom napadu, na teren je odmah stigao velik broj pripadnika policije, zatvorene su obližnje ceste. Jedan od ozlijeđenih muškaraca napadnut je u neposrednoj blizini sinagoge. Oko pola populacije Golders Greena su židovi...

- Ovo je duboko zabrinjavajuće. Odgovorni će biti privedeni pred lice pravde. Napadi na našu židovsku zajednicu su napadi na Britaniju - poručio je britanski premijer Keir Starmer.