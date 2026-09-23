STRAVA U LOVRANU Pas napao pudlicu, morali ju usmrtiti. Vlasnik dobio 3000 eura kazne

Američki stafordski terijer je ispred ugostiteljskog objekta u Lovranu ostao bez nadzora, povodca i brnjice, te napao patuljastu pudlicu i nanio joj teške ozljede kralježnice. Ozljede su bile takve da oporavak nije bio moguć pa je veterinar morao usmrtiti pudlicu, piše Fiuman.

Vlasniku psa koji je napao pudlicu Općinski sud u Rijeci izdao je prekršajni nalog i kaznio ga s 3.000 eura.

Slučaj se dogodio ispred ugostiteljskog objekta „Ana“ na Šetalištu maršala Tita u Lovranu. Prema prekršajnom nalogu, muškarac iz Ičića ondje se nalazio sa svojim psom miješane pasmine tipa američkog stafordskog terijera.

Sud je utvrdio da vlasnik psa nije držao na način kojim bi spriječio ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi i drugih životinja. Pas je ostao bez nadzora, vodilice i brnjice, a u blizini se u tom trenutku nalazila žena sa svojom patuljastom pudlom.