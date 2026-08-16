Autobus poljskih registarskih oznaka prevrnuo se na autocesti M3 kod mjesta Mezokeresztes, a putovao je u smjeru grada Nyiregyhaza
NESREĆA NA AUTOCESTI
Strava u Mađarskoj: Prevrnuo se bus! 12 mrtvih. Vozač uhićen
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Dvanaest ljudi poginulo je u strašnoj nesreći poljskog autobusa u istočnoj Mađarskoj u nedjelju ujutro, piše Reuters. Ozlijeđeno je još najmanje 10 ljudi.
Autobus poljskih registarskih oznaka prevrnuo se na autocesti M3 kod mjesta Mezokeresztes, a putovao je u smjeru grada Nyiregyhaza.
Kako piše državna novinska agencija MTI, u autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Policija je objavila da je bus na ravnom dijelu autoceste skrenuo u jarak i prevrnuo se. Vozač je najvjerojatnije zaspao. Policija je objavila da je priveden.
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