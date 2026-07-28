Strava u Međimurju: Vozio unatrag pa naletio na dijete. Vozača uhitili, ide u zatvor

Dijete je ozlijeđeno nakon što je vozač (22) automobilom naletio na njega prilikom vožnje unatrag u ponedjeljak oko 10 sati u Piškorovcu. Vozač auta zadarskih tablica nije imao valjanu vozačku, odnosno istekla mu je prije 15 dana, a nije imao ni ugovor o obveznom osiguranju. U dvije je godine prikupio više od devet negativnih prekršajnih bodova. Zahtjev za izdavanje vozačke ne može podnijeti do 2027. godine, piše PU međimurska.





- Mladić je obavljao radnju vozilom, vožnju unatrag s kolnog ulaza na kolnik ulice u naselju Piškorovec, a da se prije započinjanja te radnje nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja, zbog čega je vozilom naletio na tijelo pješaka (djeteta) koji se nalazio na kolniku. Uslijed naleta pješak je pao na kolnik te je privatnim vozilom prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na promatranju dok će se ozljede naknadno okvalificirati - stoji u policijskom priopćenju.

Vozača su uhitili, nakon čega je uz optužni prijedlog zbog niza prekršaja priveden na općinski sud, na prekršajni odjel te mu je po dežurnoj sutkinji određeno zadržavanje od 15 dana u varaždinskom zatvoru.

Osobni automobil prevezen je u stanicu za tehnički pregled te je obavljen izvanredni tehnički pregled gdje su utvrđene neispravnosti uređaja za upravljanje, uređaja za osvjetljavanje, uređaja koji omogućuju normalnu vidljivost, pneumatika i dr. neispravnosti. Na temelju članka 229. stavak 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozilo je oduzeto do daljnje odluke općinskog suda.